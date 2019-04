Elina Lepomäki: Uudistaminen on pahasti kesken

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan työmarkkinoiden uudistamiseksi tarvitaan ripeitä toimia.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki kirjoittaa Länsiväylässä, että tarvitaan talousvaalit. Hänen mukaansa hallituksen 72 prosentin työllisyyssaavutus on huima suoritus, koska samalla tasolla on oltu viimeksi 1990.

– Työllisyysaste on silti täysin riittämätön, kun vertaamme sitä tuleviin menopaineisiin. Suomen talous on nyt – noususuhdanteessakin – alijäämäinen. Saksassa ja Ruotsissa työllisyysaste on kuusi prosenttiyksikköä meitä korkeampi, Elina Lepomäki toteaa.

– Tarvitsemme ripeitä toimia työmarkkinoiden uudistamiseksi. Työssäoppimiselle on tehtävä tilaa kaikissa elämänvaiheissa ja palkkaamisen kynnystä pitää madaltaa. Sosiaaliturvan on kannustettava työhön, hän sanoo ratkaisuista.

Lepomäen mukaan ”talouspolitiikkaa ei kukaan hoida puolestamme”.

– Tulevan hallituksen on tehtävä kestävä hallitusohjelma, joka huomioi valtiovarainministeriön tuoreimman kestävyysvajearvion. Yhdeksän miljardin kestävyysvaje on kurottava umpeen rakenneuudistuksilla ja julkisen talouden sopeuttamisella.

– Suomen uudistaminen on vielä pahasti kesken. Työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan rakenneuudistukset ovat kokonaan tekemättä, vaikka uusi taantuma alkaa jo häämöttää.