Elina Lepomäki: Työn verotuksen kiristäminen olisi uhkarohkeaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Elina Lepomäen mukaan Suomi on jäänyt jälkeen kilpailijamaiden kehityksestä.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki pitää työn verotuksen kiristämistä uhkarohkeana.

Lepomäki esittelee Twitterissä tilaston, jonka mukaan Suomen vienti on jäänyt jälkeen kilpailijamaiden vauhdista. Kilpailijamaiden kärkimaissa, kuten Puolassa, Tšekissä, Virossa ja Saksassa tavara- ja palveluviennin arvo on noussut vuoden 2008 perusajankohdasta vähintään kolmanneksella, kun Suomessa viennin arvo on jäänyt lähes tasan vuoden 2008 tasolle.

– Asiakas – meillä ja muualla – päättää, mistä hän tuotteen tai palvelun ostaa. Hän määrää välillisesti, missä työpaikat syntyvät, Lepomäki viittaa työn verotukseen twiitissään.

– Näissä oloissa olisi uhkarohkeaa lisätä yrittämisen ja korkean lisäarvon työn verotusta tai ehdoin tahdoin säilyttää työmarkkinoiden jäykät rakenteet, Lepomäki linjaa.

Näissä oloissa olisi uhkarohkeaa lisätä yrittämisen ja korkean lisäarvon työn verotusta. Tai ehdoin tahdoin säilyttää työmarkkinoiden jäykät rakenteet. Asiakas – meillä ja muualla – päättää, mistä hän tuotteen tai palvelun ostaa. Hän määrää välillisesti, missä työpaikat syntyvät. pic.twitter.com/qUqTzr3nqO — Elina Lepomäki (@elinalepomaki) April 27, 2019