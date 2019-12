Elina Lepomäki: Tätä on Sanna Marinin finanssipolitiikka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallitus lisää ensi vuoden budjetissa menoja velaksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus lisää ensi vuoden budjetissa menoja suhdanteista huolimatta.

Sanna Marin totesi eduskunnan täysistunnossa maanantaina, että maailmantaloudessa ja Suomen taloudessa on ollut pitkään epävarmuutta. Hänen mukaansa hallitus toivoo talouden elpymistä ja kasvua, mutta ”olemme myös varautuneet hitaamman kasvun oloihin”.

– Ohjelmaan on poikkeuksellisen selvästi kirjattu periaate aktiivisesta finanssipolitiikasta. Se tarkoittaa, että reagoimme suhdanteisiin. Tämä näkyy ensi vuoden budjetissa, Sanna Marin totesi tiedoantokeskustelussa maanantaina.

Elina Lepomäki kommentoi pääministerin lausuntoa Twitterissä, että ”sen voisi kirjoittaa auki vielä selvemmin”.

– PMI Marin tiedonantokeskustelussa: ”Ohjelmaan on poikkeuksellisen selvästi kirjattu periaate aktiivisesta finanssipolitiikasta. No näin on, Lepomäki tviittaa.

– Aktiivinen finanssipolitiikka = Lisäämme menoja kaikissa olosuhteissa, velaksi. #marininhallitus.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on Elina Lepomäen kanssa samoilla linjoilla.

– Talous on suhdannetasapainossa, ja hallitus kasvattaa silti rakenteellista alijäämää. Jos taantuma iskee, rakenteellista alijäämää on tarkoitus kasvattaa vielä enemmän. Tämä aikana, jolloin joka vuosi pitäisi vahvistaa julkistaloutta, Vartiainen toteaa.

PMI Marin tiedonantokeskustelussa: ”Ohjelmaan on poikkeuksellisen selvästi kirjattu periaate aktiivisesta finanssipolitiikasta.” No näin on. Sen voisi kirjoittaa auki vielä selvemmin. Aktiivinen finanssipolitiikka = Lisäämme menoja kaikissa olosuhteissa, velaksi. #marininhallitus — Elina Lepomäki (@elinalepomaki) December 16, 2019

Elinalla on pointti. Talous on suhdannetasapainossa, ja hallitus kasvattaa silti rakenteellista alijäämää. Jos taantuma iskee, rakenteellista alijäämää on tarkoitus kasvattaa vielä enemmän. Tämä aikana, jolloin joka vuosi pitäisi vahvistaa julkistaloutta. https://t.co/TMYC7IEbm0 — juhana vartiainen (@filsdeproust) December 16, 2019