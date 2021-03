Elina Lepomäki: Suomi on jäänyt Ruotsista 15 prosenttia ja jää lisää

Kansanedustajan mukaan köyhdymme nyt hyvin nopeaa tahtia.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki kysyi eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta, milloin se tuo helpotusta ihmisten arkeen ja yrityksille mahdollisuuksia ottaa riskiä ja työllistää.

– Suomi on jäänyt kuluneen kymmenen vuoden aikana 15 prosenttia Ruotsia jälkeen talouskasvussa. Nyt kun lukee valtiovarainministeriön reilu kuukausi sitten julkaisemaa raporttia, niin tulevan kymmenen vuoden aikana tämä kehitys jatkuu ja Suomi jää uudet 10 prosenttiyksikköä jälkeen muita Pohjoismaita, Elina Lepomäki sanoi.

Hän kysyi näkymää siihen, miten tämä kierre saadaan katkaistua.

– Suomi köyhtyy nyt hyvin nopeaa tahtia, ja toistaiseksi teidän keinovalikoimassanne on ollut ainoastaan jäykistää jo valmiiksi jäykkiä rakenteita muun muassa työmarkkinoilla, lisätä hallintoa ja lisätä julkisia menoja, Lepomäki katsoi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi, että ”en kyllä heti osaa luetella toimia, joilla me olisimme jotenkin jäykistäneet suomalaista työmarkkinajärjestelmää tämän hallituksen aikana”.

– Viime syksyn ehkä merkittävin rakenteellinen päätös liittyy tähän niin sanotun eläkeputken katkaisemiseen, Matti Vanhanen huomautti.

Hänen mukaansa Ruotsin lisäksi on tärkeää verrata meitä muihin samantyyppisiin yhteiskuntiin. Eroja niissä on monia.

– Ennen muuta ne liittyvät meidän väestörakenteeseemme. Suomessa on monista syistä johtuen myös investointitaso jäänyt alhaisemmaksi kuin näissä verrokkimaissamme. Meidän pitää osaamisen osalta koko ajan kilpailla, Vanhanen sanoi.

– T&k-kehityksessäkään tämän 15 vuoden aikana ei olla menty parempaan suuntaan vaan on hiljaista alentumista tapahtunut, osittain johtuen siitä, mitä meillä suuryrityksissä on tapahtunut. Näitä syitä on tavattoman laaja-alaisesti, mutta sen tähden on hyvä, että me olemme tehneet tämän Ruotsi-vertailun. Siitä pitää oppia ottaa, hän myönsi.