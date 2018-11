Elina Lepomäki: Politiikan tehtävä on maksimoida ihmisten hyvinvointi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hyvinvointivaltio on laskettu sen varaan, että talous kasvaa.

Suomen Kuvalehti on julkaissut Kanava-lehden tulevaisuuskeskustelun. Siinä olivat mukana kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.), kansanedustaja Pilvi Torsti (sd), dosentti Hanna Ojanen ja Sitran Mari Pantsar.

Keskustelussa Elina Lepomäki vastasi kysymykseen, onko jatkuvan talouskasvun ajatus enää tätä päivää.

– Periaatteessa siihen ei ole mitään ulkoisia syitä. Mutta verorahoista rahoitettu hyvinvointivaltio on laskettu sen varaan, että talous kasvaa. Talouskasvuhan voi tulla pelkästään siitä, että tehdään tehokkaammin se mikä tehdään, Elina Lepomäki totesi.

– Erikoistutaan nykyistä paremmin ja panostetaan palveluihin. Suomessa me olemme tässä aavistuksen jäljessä moneen eurooppalaiseen maahan verrattuna.

Lepomäen mielestä hyvinvointivaltion filosofia tulisi kääntää niin, ettei puhuttaisi vain julkisen järjestelmän keräämistä tuloista ja menoista ”vaan keskitytään siihen, miten ihmiset voivat parantaa omaa ja läheisten elämää”.

– Tässä kartellien luvatussa maassa olisi tärkeää, että markkinoilla olisi toimiva kilpailu, johon eri tyyppiset yritykset pystyisivät tulemaan mukaan, hän toivoi.

Elina Lepomäen mukaan ”politiikan tehtävä ei ensisijaisesti ole kasvattaa yhteistä pottia ja miettiä, mihin rahaa jaetaan”.

– Ensisijainen asia on, miten me maksimoimme ihmisten hyvinvoinnin käytettävissä olevilla resursseilla ja annetussa viitekehyksessä. Ihmisen ensisijainen tehtävä ei ole toimia veronmaksajana eikä olla kasvua tuottava kansalainen, vaan ihmisellä on itseisarvo, Lepomäki sanoi.

– Kysymys pitää palauttaa siihen, minkälainen julkinen talous meillä voi olla tulevaisuudessa ilman että tukahdutetaan ihmisten mahdollisuuksia niissä rajoissa, jotka meille on annettu.

Sdp:n Pilvi Torstin mukaan talouskasvusta on ollut helppo puhua, koska sitä on totuttu mittaamaan.

– Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, pitäisi ruveta mittaamaan asioita muillakin suureilla. Taloushan ei ole päämäärä vaan väline. Jos toivotaan enemmän talousosaamista, pitää ensin määritellä, puhutaanko kansantaloudesta, kotitaloudesta vai yritystaloudesta, Pilvi Torsti sanoi.

Torstin mukaan ”tarvittaisiin ilmastonmuutoksen tapaisten ongelmien ratkaisemiseksi vahvaa yhteiskuntaa, joka on tähän asti ollut juuri kansallisvaltio”.