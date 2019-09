Elina Lepomäki Pohjalaisessa: Jos haluaa töihin, miksei anneta tulla?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan monilla yrityksillä olisi mielenkiintoa kouluttaa ihmisiä taustasta riippumatta.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan työvoiman tarpeen arviointi tulisi siirtää byrokraateilta yritysten vastuulle. Julkisen vallan tehtävänä olisi jatkossakin valvoa suomalaisen työlainsäädännön noudattamista.

– Jos ihminen haluaa tulla ja työpaikka on valmiina, niin miksei sen liiton anneta syntyä, Lepomäki kysyi Vaasassa järjestetyssä keskustelussa Pohjalaisen mukaan.

Hän kuvaili EU:n tai ETA-alueen ulkopuolisille työntekijöille sovellettavaa saatavuusharkintaa vanhentuneeksi käytännöksi, joka on kärjistänyt työvoimapulaa eri puolilla Suomea.

– Tosiasia on se – myös monelle pohjalaisyritykselle – että työvoimaa ei kerta kaikkiaan ole saatavilla, ja monella yrityksellä olisi mielenkiintoa jopa kouluttaa ihmisiä, melkeinpä taustasta riippumatta. Siksi olisi hienoa, jos me pystyisimme helpottamaan ulkomaisen työvoiman pääsyä Suomeen, Elina Lepomäki sanoi.

– Totta kai on selvää, että työlupaprosessi on edelleen olemassa, mutta on vanhakantaista ajatella saatavuusharkintaa niin, että työvoiman tarpeen arviointi pitäisi ikään kuin ulkoistaa ammattiyhdistysliikkeille tai byrokraateille.

Elina Lepomäki ei usko muutoksen johtavan väärinkäytöksiin, jos valvonnasta huolehditaan asianmukaisella tavalla.

– Sen sijaan, että ihmiset ovat jonossa viikkoja tai kuukausia, pitäisi siirtää se painopiste sinne valvontaan. Pidetään huolta, että täällä tosiaan noudatetaan suomalaista työlakia ja työehtosopimuksia, Lepomäki totesi.

Eilen Vaasassa ja Pohjalaisen haastattelussa. Sen sijaan, että byrokraatti arvioi "tarvitaanko" työntekijöitä, tulisi painottaa työsuhteen valvontaa.

– Jos ihminen haluaa tulla, ja työpaikka on valmiina, miksei liiton anneta syntyä? #saatavuusharkintahttps://t.co/tr55njj89v — Elina Lepomäki (@elinalepomaki) September 25, 2019