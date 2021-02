Elina Lepomäki pääministerille: Kenellä on yleisvastuu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan hallitus syyttää aina muita, kun jokin menee vikaan.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki kuvailee hallituksen näkemystä koronavirusepidemian pahenemisen syistä ”hämmentäväksi”.

– Hallitus on vuoden johtanut koronataistelua – ilman oppositiota. Silti, jos jokin menee vikaan, syy on aina muualla, Lepomäki toteaa Twitterissä.

– Hyvä Sanna Marin, kenellä on yleisvastuu? Kysyn tarjotakseni apua. Kaikki toivovat, että tämä matsi pian voitetaan!, hän jatkaa.

Lepomäki viittaa tästä löytyvään Ilta-Sanomien juttuun. Siihen on kerätty Marinin eilisessä hallituksen tiedotustilaisuudessa antamia lausuntoja. Marinilta kysyttiin, mikä on mennyt pieleen, kun tilanne on päässyt tällaiseksi.

Pääministeri muun muassa kertoi, ettei eri alueilla ole käytetty epidemian torjunnan välineitä ”aivan siinä määrin kuin mahdollista”.

– Ja osittain näitä rajoitustoimia on ennalta purettu ja myös sen vuoksi tämä muuntovirus on päässyt leviämään. Se ei tietenkään yksin tähän tilanteeseen vaikuta, Marin totesi.

Nämä sanat oli mitä ilmeisimmin suunnattu lapsiin ja nuoriin kohdistuneita rajoituksia keventäneelle pääkaupungin johdolle. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tyrmäsi aiemmin tänään Marinin kommentit toteamalla ykskantaan, että pääministeri ”on tässä asiassa väärässä”.

Hieman vastaavaa pääkaupungin päättäjiin kohdistunutta kritiikkiä kuultiin eilen myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.). Kiuru sälytti vastuuta satamien vuotamisesta Helsingille Ylen A-talkissa. Samassa lähetyksessä mukana ollut Vapaavuori taas tivasi hallitukselta muun muassa, miksei rajoilla vieläkään vaadita todistusta negatiivisesta koronatestistä kuten muissakin Pohjoismaissa.

LUE MYÖS:

Jan Vapaavuori: Sanna Marin on väärässä

”Hallitus ei hoitanut rajatestausta ja nosti kädet pystyyn”

Hallituksella jo viisi koronakiistaa – ”alkaa selvästi hermostuttaa”