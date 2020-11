Elina Lepomäki: On velvollisuutemme Euroopassa puolustaa vapauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan sarjakuvat, sekularismi tai uskonnot eivät tapa ihmisiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan ihmisten vapautta Euroopassa tulee puolustaa.

Hän viittaa Twitterissä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Al Jazeeralle antamaan haastatteluun, jossa Macron varoitti väkivaltaisten ääriliikkeiden uhasta. Macronin mukaan Ranskassa on liikkeitä, jotka eivät noudata tai kunnioita ranskalaista lakia ja harjoittavat väkivaltaa islaminuskon nimissä.

– Olen nähnyt viime päivinä paljon ihmisiä, jotka sanovat sellaisia asioita Ranskasta, joita ei voi hyväksyä, Emmanuel Macron toteaa Twitterissä julkaistulla videopätkällä.

– Haluan, että ymmärrätte, mitä me teemme Ranskassa. Useiden vuosien ajan me olemme taistelleet terrorismia vastaan voimalla. Se [terrorismi] on vieny jo yli 300 meidän kansalaisemme ja joskus ulkomaalaisten hengen, jotka ovat asuneet meidän maassamme. Islamin nimissä tehtävä terrorismi kirous kaikille maailman muslimeille, Macron sanoi.

Macron korosti haastattelussaan olevan eri asia vastustaa terrorismia, jota tehdään islamin nimissä kuin islamia itsessään. Lepomäki osoittaa tukensa Macronin näkemykselle.

– ”Vastustamme terrorismia, jota tehdään islamin nimissä. Emme islamia.” Macron puhuu hyvin. On meidän velvollisuutemme Euroopassa puolustaa vapauksiamme, joista ilmaisunvapaus on yksi keskeisin, Lepomäki toteaa.

– Sarjakuvat, sekularismi tai myöskään uskonnot eivät tapa ihmisiä. #SupportMacron, Lepomäki katsoo.

