Elina Lepomäki: Näivettymiselle saatava loppu

– Suomesta on vuosien ajan muuttanut enemmän nuoria, koulutettuja ihmisiä kuin tänne muuttaa tilalle, kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) toteaa.



Kansanedustaja on jakanut Twitterissä kuvan (alla) Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypon ja Macrobondin kausitasoitetusta maahanmuutosta Suomeen vuosien 1996-2019 välillä.

Kuvaajan perusteella Suomen nettomaahanmuutto kasvoi vuosien 1996-2008 välillä tasaisesti. Vuosien 2008-2010 notkahdusta lukuun ottamatta maahanmuutto kasvoi aina vuoden 2013 huippuvuoteen tasaisesti, jonka jälkeen maahanmuutto Suomeen on ollut laskussa.

Vuosien 2018-2019 aikana Suomeen muuttaneiden nuorten määrä on jo pudonnut takaisin vuoden 1996 tasolle.

– Tuore kuvaaja on karu. EU:n alueella ihmisillä on vaihtoehtoja, Elina Lepomäki tviittaa.

– He muuttavat työn ja elämännälän perässä – yhä harvempi Suomeen. Näivettymiselle saatava loppu!

