Elina Lepomäki: Missä oli Twitter-myrsky Erkki Tuomiojan toimista

Kansanedustaja kysyy, miksei Erkki Tuomiojan toiminnasta ulkoministerinä noussut kohua.

Kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mukaan perjantaina ei äänestetä Suomen kannasta aborttiin, vaan siitä, onko hallituksella edellytyksiä jatkaa toimintaansa.

Lepomäki kertoo Facebook-päivityksessään äänestävänsä hallituksen puolesta.

− Pidän [Timo] Soinin abortinvastaista toimintaa ministerinä tuomittavana. Asia on käsitelty hallituksen piirissä ja Soinille on annettu moitteet. Soini on kuitenkin viranhoidossaan toteuttanut hallituksen linjaa ja ulkoministeriö on pitänyt systemaattisesti esillä ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia, Lepomäki kirjoittaa.

Hänen mukaansa olemassa on näyttöä aivan toisenlaisesta viranhoidosta ulkoministerin tehtävässä.

− Missä oli Twitter-myrsky silloin, kun Erkki Tuomioja (sd.) kirjautti oman kantansa Venäjän vastaisiin pakotteisiin EU-ministerivaliokunnan pöytäkirjaan vuonna 2014? Lepomäki kysyy.

− Soinin hölmöilyt eivät ole ulkomailla nostattaneet kulmakarvoja, sen sijaan kuulen Tuomiojan ulkoministeriajasta − henkilökohtaisesta linjasta ja ulkosuhteiden hoidosta − monenlaista vielä nyt vuosien jälkeen, hän lisää.

Tuomiojan toiminta ei Lepomäen mukaan varsinaisesti lähentänyt meitä länsimaihin.

− Jotka kuitenkin ovat sopimus- ja arvokumppaneitamme kaikilla politiikan saroilla; niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kuin ihmisoikeuksissa ja demokratian edistämisessä, hän sanoo.

Missä oli Twitter-myrsky silloin, kun Tuomioja (sd.) teki voitavansa siirtääkseen meitä sivuun länsimaiden yhteisrintamasta? Länsimaat ovat ylivoimaisesti tärkein kumppanimme kaikilla politiikan saroilla; erityisesti arvojemme, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä. pic.twitter.com/NucBonK0Ki — Elina Lepomäki (@elinalepomaki) September 21, 2018