Elina Lepomäki: Millainen leikkauslista, Sanna Marin?

Pääministeri vastasi, ettei tällä hetkellä ole järkevää tehdä leikkauksia.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Elina Lepomäki sanoi tänään kerrotun, että Suomen talous on elpynyt odotettua paremmin. Lepomäki viittasi hallituksen kestävyystiekarttaan, jossa todetaan, että jos Suomen talous elpyy rivakammin kuin odotetaan, niin hallitus aikoo kiristää tai ainakin harkita finanssipolitiikan kiristämistä.

– Pääministeri Marinilta kysyisin: minkälaista leikkauslistaa olette suunnitellut tulevaan kehysriiheen, Elina Lepomäki kysyi.

Toisena kysymyksenä kansanedustaja viittasi valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) puheeseen, jonka mukaan maailmantalous on lähtenyt kasvuun ja Suomikin pääsee imuun.

– Nythän ongelma ei ole pelkästään tämä tämän hetken tilanne ja elvytys, vaan Suomen rakenteellinen heikko kilpailukyky. Meidän veroasteemme on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin muissa läntisissä teollisuusmaissa keskimäärin. Ja me käymme näiden maiden kanssa kauppaa päivittäin, Lepomäki totesi.

– Miten me auttaisimme yrityksiä pärjäämään siinä kilpailussa paremmin? Te olette toistaiseksi tällä kaudella nostaneet veroja. Olisiko mahdollista myös laskea veroja, erityisesti pidemmällä tähtäimellä, pääministeri?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi valtiovarainministerin osaavan vastata jälkimmäiseen kysymykseen.

– Mutta mitä tulee tähän kysymyksen ensimmäiseen osaan kehysriiheen liittyen ja siihen liittyen, milloin on oikea aika sopeuttaa ja minkälaista politiikkaa nyt tarvitaan, niin on hyvä kuitenkin havaita se, että olemme yhä syvässä kriisissä. Ja tällä hetkellä ei ole järkevää tehdä leikkauksia, vaan me yhä tarvitsemme elvyttäviä toimia, Sanna Marin sanoi.

– Näitä toimia hallitus on tehnyt ja näitä toimia hallitus tekee. Mutta en ole sulkenut pois sitä, etteikö jo tällä vaalikaudella tai tulevina vuosina voida myös sopeuttamistoimia tehdä. On mahdollista että näitäkin tehdään, ja tuolloin me tietenkin katsomme kokonaisuutta, niin menosopeutusta kuin tulosopeutusta.

– Nyt on tärkeää nähdä se, että vaikeassa suhdannetilanteessa – jossa me valitettavasti yhä olemme – ei ole aika tehdä sopeutustoimia, vaan sitten kun suhdannetilanne oikenee ja toivottavasti pääsemme kunnolla kasvuun kiinni, myös tämä sopeutuspuoli on sellainen jota on syytä tarkastella, Marin jatkoi.