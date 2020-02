Elina Lepomäki: Meillä menee kerta kaikkiaan huonosti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan muutkin maat ovat jo huolestuneet Suomen tilanteesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan Suomen talous on menossa yhä huolestuttavampaan suuntaan.

Elina Lepomäki arvioi keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa, että tällä hetkellä käynnissä olevilla laajoilla lakoilla ja kiristyvällä työmarkkinatilanteella on merkittävät taloudelliset vaikutukset. Hänen mukaansa tilannetta ei helpota se, että hallitus ei reagoi taloussuhdanteen heikkenemiseen tai arvioihin Suomen talouden tilasta.

– Vaikka ette uskoisi oppositiota, niin uskokaa mitä arviointineuvosto sanoo. Kuunnelkaa, mitä eilen esimerkiksi Ruotsin arvostetuin ekonomisti, professori (Lars) Calmfors sanoi Suomesta. Meillä menee huonosti kerta kaikkiaan. Muutkin maat ovat huolissaan Suomen tilanteesta, Elina Lepomäki totesi Ykkösaamussa keskiviikkona.

– Tämä näyttää todella järkyttävältä. Ja te istutte tässä, että mitään ei voida tehdä, ylistetään sopimisen kulttuuria ja katsotaan sadan vuoden päähän. On upeaa, että työntekijän asema on parantunut. Lakko-oikeus on täysin jakamaton, siitä ei ole kahta sanaa, mutta ajatus siitä, että meillä olisi nyt jotenkin työntekijän asema täysin poljettu ja pitäisi viikkotolkulla taistella, Lepomäki katsoi.

Ylen Ykkösaamussa Lepomäen kanssa vieraillut keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen totesi keskustan olevan valmis keskustelemaan kovistakin keinoista, joilla hallitusohjelmaan kirjattu 75 prosentin työllisyysaste saavutettaisiin. Hänen mukaansa työllisyyden nostamiseksi voidaan kuitenkin tällä hallituskaudella kokeilla myös ”porkkanoita” ja pehmeitä toimia viime hallituskaudella tehtyjen kovien toimien sijaan.

Kurvisen mukaan ”kyllä me keskustassa ajatellaan, että kun me ollaan viime hallituskaudella tienattu, niin voidaan pienituloisten ja maaseudulla asuvien ihmisten elämää parantaakin”.

Elina Lepomäki kommentoi Facebookissa keskustan aatteellisen alamäen olevan surkeaa seurattavaa.

– Viime kaudella ei tienattu yhtään mitään. Ensinnäkin, ne ovat ihmisten tienaamia rahoja, joita tämäkin hallitus käyttää. Toisekseen, viime kaudellakin julkinen talous oli joka vuosi alijäämäinen, olkoonkin, että velkaantuminen saatiin taitettua, Lepomäki katsoo.

– Myös tästä eteenpäin julkinen talous on joka vuosi alijäämäinen, valitettavasti kasvavissa määrin, vaikka Suomen ikääntymisestä johtuvat taloudelliset haasteet ovat vasta nyt 2020-luvulla alkamassa.

Olin tänään radion Ykkösaamussa keskustelemassa eduskunnan keväästä Keskustan ryhmänjohtajan Antti Kurvisen ja SDP:n… Posted by Elina Lepomäki on Tuesday, February 4, 2020

LUE MYÖS:

Ruotsissa varoitetaan: Suomi on pian suurissa vaikeuksissa (VU 4.2.2020)