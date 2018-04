Elina Lepomäki: Kokoomusta ei johdeta autoritäärisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan olennaista ei ole se, keitä tilataksissa istuu, vaan mihin auto on matkalla.

Kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mukaan jokaisessa puolueessa on oma tilataksinsa tai pikkubussinsa, ja näin tulee olemaan myös kokoomuksesta eronneen kansanedustaja Hjallis Harkimon perustamassa Liike Nyt -kansaliikkeessä.

Lepomäen mukaan tila-auton olemassaolo ei ole ongelma. Hänestä on itsestäänselvää, ettei kaikkia asioita voida päättää torikokouksella.

– Hjalliksella on paljon hyviä avauksia, mutta itse en yhdy ajatukseen, että kokoomusta johdettaisiin autoritäärisesti. Sen sijaan olen kritisoinut kokoomusta asiajohtamisen ja vision puutteesta, Lepomäki kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

– Olen avoimesti sitä mieltä, ettei kokoomus ole kyennyt kaikkia ilmeisiä maalintekopaikkoja hyödyntämään. Oma iso kuva on ollut hakusessa, hän jatkaa.

Lepomäen mukaan demokraattinen prosessi on jatkuvaa neuvottelua ja usein tekemisen tilaisuudet aukeavat sattumalta. Neuvottelut voitetaan yleensä kauan ennen kuin neuvottelupöytään edes päästään.

Petteri Orpo ei ole väärä ihminen johtamaan kokoomusta

Hän kirjoittaa kaipaavansa edustukselliseen demokratiaan selkeitä visioita ja keskenään kilpailevia vaihtoehtoja, joiden kirjosta äänestäjät voivat valita.

– Kysymys ei niinkään ole siitä, keitä tilataksissa istuu, vaan mihin tuo auto on matkalla.

Lepomäen mielstä demokratian kannalta on mielenkiintoista pohtia myös, voidaanko äänestämällä yleensä vaikuttaa tilataksin sisälmykseen, suuntaan ja vauhtiin.

– Tai voiko ei-kokoomusnuoritaustainen henkilö yleensä ajatella pääsevänsä tilataksin kyytiin? Jos ei, niin se on myös tärkeä viesti.

Lepomäen mielestä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole väärä ihminen johtamaan kokoomusta.

– Hänet on puoluekokous valinnut ja hänellä on vahva mandaatti. Petterillä on paljon sellaisia ominaisuuksia – kuten erinomaisia läsnäolon ja ihmisjohtamisen kykyjä – joita jäisimme kaipaamaan, jos hän ei jatkaisi. Ja muuttuisiko mikään muutenkaan, jos vain takapenkiltä joku siirtyisi etupenkille, mutta homma jatkuisi samankaltaisena?

Lepomäki kirjoittaa, ettei hän epäile hetkeäkään, etteikö hänen yhteistyönsä Orpon kanssa voisi jatkossa tiivistyä. Tärkeämpää hänen mielestään kuitenkin on, että kokoomus kykenee uudistumaan.