Elina Lepomäki KL:lle: Tämä on suorastaan traagista

Kokoomusedustajan mukaan budjettiriihi oli floppi.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on tyytyväinen siihen, että koko oppositio lähti mukaan välikysymykseen hallituksen talous- ja työllisyystavoitteista.

– Nyt kun budjettiriihi oli vielä vaatimattomiin odotuksiinkin nähden floppi, välikysymys oli itsestäänselvä. Minusta on hienoa, että muu oppositio lähti tähän mukaan, Lepomäki toteaa Kauppalehden Aamiainen Jari Korkin kanssa -videohaastattelussa.

Lepomäki sanoo, että hallitus ei sopinut budjettiriihessä lainkaan uusista uudistuksista. Hän olisi toivonut päätöksiä muun muassa paikallisesta sopimisesta.

– Meillä on Euroopan jäykimmät työmarkkinat. On suorastaan traagista, että suomalaiset pannaan sopeutumaan maailmantalouden heilahduksiin työttömyyden kautta – eikä sen kautta, että he voisivat työpaikoillaan sopia aavistuksen toisin, ja sitten kun taas lähtee nousu käyntiin, pääsisivät siihen taas paremmin mukaan.

Lepomäki on huolissaan valtion velkaantumisesta ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

– Laskin, että hallitus velkaannuttaa neljän vuoden aikana meitä kuudellakymmenellä miljardilla eurolla. Se vaikuttaa väistämättä lähivuosien politiikan mahdollisuuksiin ja siihen, miten me voimme aikanaan turvata hyvinvointivaltion, hän toteaa.