Elina Lepomäki: Keskuspankkivelkoja tullaan antamaan anteeksi

Inflaatioriski on juuri nyt pieni, mutta luottamus euroon ja EKP:hen voi rapautua.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ennustaa, että euroalue päätyy antamaan anteeksi valtioiden keskuspankkivelkoja.

– Jos on ollut viisi vuotta hereillä, tietää kyllä, mitä tapahtuu. Siinä on vissi logiikka, että lainat on ostettu kansallisiin keskuspankkeihin eikä Euroopan keskuspankin (EKP) taseeseen, Lepomäki sanoo Nykypäivä-lehdessä.

Hän arvelee, että peruuttaminen on myöhäistä ja että tämä on ainoa tie ulos kriisistä.

– Meidän täytyy säilyttää sosiaalinen ulottuvuus jopa euron kustannuksella mutta ei missään nimessä toisin päin. Ei kannata ripustautua euron rippeisiin, jos EU muuten uhkaa hajota tai rauha menetetään.

Lepomäki muistelee kirjoittaneensa jo kymmenen vuotta sitten, että ainoa tie ulos finanssikriisistä on perustaa Euroopan roskapankki. Ja nyt, toukokuun alkupuolella, kansainväliset uutistoimistot kertoivat, että Brysselissä ja Frankfurtissa ehdotellaan roskapankkia, hän naurahtaa.

Tarkkaan ottaen EKP:n säännöt kieltävät siltä valtioiden keskuspankkirahoituksen, mutta sääntöä on kierretty. Vuodesta 2015 lähtien EKP on ostanut julkisen sektorin velkapapereita 2,2 biljoonalla eurolla.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen sanoo, että koronakriisin aikana keskuspankkivelkojen anteeksianto voisi toimiakin, koska inflaation riski on pieni. Pitkällä aikavälillä kannattaa olla varovainen.

– Houkutus voi käydä liian suureksi, kun todetaan, ettei inflaatiota tullutkaan, että kokeillaanpa uudelleen. Vaarana on, että menetämme luottamuksen rahaan ja keskuspankkiin.

Kurronen muistuttaa, että maailmassa on melko tuore keksintö, että keskuspankki pitää yllä rahan arvoa.

– Ainahan on ollut ruhtinaita, jotka lisäävät kolikoihinsa arvotonta metallia.

