Elina Lepomäki HS:lle: Raiteet turhia, jos Suomessa ei kannata kohta asua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja varoittaa valtiontalouden tulevaisuuden olevan nykymenolla synkkä.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki arvostelee Aalto yliopiston ja Helsingin Sanomien järjestämässä Taloudenpuolustuskurssi-keskustelussa hallitusta siitä, että työllisyyttä parantavia uudistuksia ei ole tehty.

Elina Lepomäki keskusteli valtiontaloudesta liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) kanssa. Harakka puolustautui sillä, että koronavirus on muuttanut toimintaympäristöä ja työllisyyspalvelujen uudistuksia on tehty. Harakka myös totesi, että Suomen talous on pärjännyt vertailumaihin nähden hyvin.

− Miksi alijäämä on ongelma Suomelle, jos se ei ole ongelma muille maille, Harakka kysyy.

Hänen mukaansa jokainen hallitus panostaa näissä olosuhteissa kasvuun, eikä talouden tasapaino ole ensisijainen tavoite.

− Raiteilla ja hyvällä infrastruktuurilla ei tehdä mitään, jos tässä maassa ei kannata asua kymmenen vuoden päästä, Elina Lepomäki vastaa.

Lepomäki toi viime viikolla esiin huolensa teollisuuden heikentyneistä tilausluvuista. Hän kertoi muistavansa, kuinka 10 vuotta sitten finanssikriisissä pohdittiin, tuleeko Suomi elpymään kriisistä U- vai V-muotoisesti.

Lepomäki huomauttaa, että harva ennusti tuolloin loivan L-kirjaimen muotoista kasvua, joka lopulta toteutui. Samanlaista kasvukäyrää on ennustettu koronakriisin jälkeiseksi kymmeneksi vuodeksi.

– Koronakriisi ei ole ohi ja ihmisten terveys on edelleen tärkein prioriteetti. Sitä suuremmalla syyllä olisi tärkeää, että hallitus tekisi tilaa toimeliaisuudelle ja talouskasvulle, Lepomäki totesi.