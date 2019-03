Elina Lepomäki: Hallituskaudella on saatu mielettömästi aikaan

Kansanedustajan mielestä on syitä, joiden vuoksi päätöksenteon kuuluukin olla hidasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan poliitikkojen ei pidä ripustautua ajatteluun, ettei viime vuosina olisi saatu mitään aikaiseksi.

– Tällä hallituskaudella on saatu itse asiassa ihan mielettömästi asioita aikaan. Minusta on todella sääli, jos Juha Sipilän hallitusta arvioidaan sen perusteella, mitä sote-makulle (sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle ja maakuntauudistukselle) käy, Elina Lepomäki toteaa.

Lepomäki luettelee hallituskauden saavutuksia ”vaikka näin alkuun”: julkisen velkaantumisen taittaminen, kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen, alkoholiuudistus, perustulokokeilu, pienet työmarkkinajoustot kuten koeajan pidentäminen, maksuperusteinen arvonlisävero, tulolähdejaon poisto, ilmoitusmenettelyn lisäys ympäristö- ja kaavoituslupaprosesseissa…

Hän muistelee, miten neljä vuotta sitten 72 prosentin työllisyysaste tuntui todella kunnianhimoiselta tavoitteelta. Nyt se on 72,6.

– Jos tämä sote-maku, joka nyt eduskunnassa on, kaatuu, niin ei olla minkään katastrofin partaalla. Päinvastoin. Monella alueella se yhteistyö varmaan jatkuu maakuntamuodossa. Niillä alueilla, joissa se ei ole alun perinkään ollut järkevää, se ei jatku. Mutta lähdetään tekemään sitten pienempiä lakiehdotuksia. Joka tapauksessa ensi kaudella varmaan heti hallitusneuvotteluissa, keitä siellä sitten onkaan, sovitaan, Lepomäki totesi vaalitilaisuudessaan.

Elina Lepomäki huomauttaa, että on syitä, joiden vuoksi politiikan tuleekin olla hidasliikkeistä.

– On erityisen tärkeää huomata, että päätöksenteon kuuluukin olla hidasta, koska se on parasta suojaa ihmisille. Se on parasta suojaa yksilöille. Se on parasta suojaa sille, ettei enemmistön ylivalta tee sellaisia päätöksiä, jotka loppuviimeksi saattavat häiritä ja haitata pahastikin vähemmistöjä.

Hänen mielestään ”poliitikon tehtävä ei ole kertoa kansalle, että hei me ratkaistaan ongelmat teidän puolesta”.

– Poliitikon ja politiikan tehtävä on se, että me annamme ihmisille työkalut ratkaista niitä ongelmia. Täällä tapahtuu upeita asioita, kun annetaan ihmisten tehdä – ”saa tehdä”.