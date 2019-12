Elina Lepomäki: Hallitus tarvitsi mielikuvitusmörön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja pitää outona, että hallitus kyseenalaisti opposition roolin välikysymyksen laatijana.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki palaa blogikirjoituksessaan suomalaisia puhuttaneeseen pääministeri Sanna Marinin (sd.) tokaisuun tiistain välikysymyskeskustelussa.

Sanna Marin sanoi ministeriaitiosta näin: ”Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni, ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn: eikö teitä hävetä?”.

– Kokoomuksen kansanedustajana haluan antaa suoran vastauksen suoraan kysymykseen, mutta se edellyttää hieman perusteluita, Elina Lepomäki aloittaa.

Hänen mukaansa kokoomuksen allekirjoitus välikysymyksessä hallituksen toimintatavasta al-Hol -kysymyksessä ”ei ollut opposition yhteisestä reseptikirjasta hallitukselle leirillä olevien Suomen kansalaisten asian hoitamiseksi, vaan kysymyslista hallitukselle epäselvyyksien oikaisemiseksi. Kansalla on oikeus tietää”.

– Samalla se oli kehotus hallitukselle viimein tehdä ratkaisu. Avoimesti, oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sopimuksia kunnioittaen. Tähän kädenojennukseen hallitus tämän viikon maanantaina tarttui. Hyvä niin.

Lepomäen mukaan opposition ei tarvitse olla yhtenäinen.

– Tällä kertaa oppositiopuolueet yhdisti tiedonjano hallituksen toimista, harhaanjohtavista puheista ja päättämättömyydestä.

Kansanedustajan mukaan ”tässä kysymyksessä oppositiolla ei myöskään ole käytettävissään kaikkea informaatiota ja tiedustelutietoa, joka hallituksella on käytettävissään”.

– Siksi on outoa, että hallituksen taktiikkana on ollut kyseenalaistaa opposition rooli välikysymyksen laatijana. Ihan kuin hallitus olisi tarvinnut mielikuvitusmörköä ampumaan omat rivinsä suoriksi, Lepomäki kirjoittaa.

– Hallitus teki periaatelinjauksen vasta maanantaina, vaikka sillä olisi ollut koko syksy aikaa toimia.

Hän muistuttaa, että muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi Saksassa hallitukset ovat tehneet periaatetason toimivia toimintalinjauksia jo kuukausia sitten. Saksa toi jo elokuussa neljä lasta maahan.

– Miksi Suomi ei siis edelleen ole tehnyt mitään, vaikka hallitus niin kovasti puhuu lasten- ja ihmisoikeuksien puolesta? Leirillä on tiettävästi kaksi suomalaista orpolasta. Heidän kohdallaan toimintalinjan muodostaminen on kaikista helpointa. Silti mitään ei ole tehty. Miksi? Tämä on se kysymys, joka minua edelleen askarruttaa.

– Jos hallitus olisi tehnyt päätöksensä ajallaan, viime päivien ja viikkojen sakealta huutokuorolta olisi vältytty.

Elina Lepomäki katsoo, että ”ennen kaikkea hallitus on pelannut melkoista pokeria, sillä leirin olosuhteet ovat olleet haastavat, jopa hengenvaaralliset lapsille. Nyt, talven koittaessa, olosuhteet leirillä huononevat entisestään”.

– Haluan todeta hallituksen puolustukseksi, että tähän ongelmaan ei ole olemassa oikeaa ratkaisua eikä sitä ratkaista kerralla. Vääriä ratkaisuja sen sijaan on, kuten päättämättömyys. Ajelehtiminen, luova tarinankerronta ja varsinkaan salailu eivät kuulu minun arvostamani Suomen toimintakulttuuriin, varsinkaan ihmisoikeuksia koskevassa asiassa. Toivon hallitukselle viisautta toteuttaa toimintalinjaustaan, nyt kun se viimein on saatu aikaiseksi.

– Vastaus Sanna Marinin kysymykseen on: ”Ei hävetä”.

