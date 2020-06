Elina Lepomäki: Hallitus haaskasi vuoden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan palkkatuen vaatimaton työllisyysvaikutus on ollut pitkään tiedossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ei pidä yllättävänä arviota, jonka mukaan hallituksen suunnitteleman palkkatukikokeilun työllisyysvaikutus on jäämässä huomattavasti aiemmin kerrottua pienemmäksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mukaan uudistus toisi vain noin tuhat uutta työpaikkaa. Edellinen pääministeri Antti Rinne (sd.) vakuutti syksyllä, että palkkatuen avulla saadaan jopa 20 000 lisätyöllistä.

Silloinen työministeri Timo Harakka (sd.) viittasi ”puolueettomien ekonomistien” arvioihin, joiden mukaan hallituksen työllisyystavoite voisi täyttyä ”jo yksin palkkatuella”.

Elina Lepomäen mukaan hallitus on hukannut kohtuuttomasti aikaa tehottomien uudistusten valmisteluun.

– Tuoreen arvion mukaan hallituksen palkkatukikokeilu on tuomassa ainoastaan tuhat työpaikkaa, vaikka odottivat kahtakymmentä tuhatta. Valitettavasti ei yllätä, vaan harmittaa, että tässä on hassattu vuosi eikä mitään ole saatu aikaan. Suomen talous oli kriisiytymässä ilman koronaakin, Elina Lepomäki kirjoittaa Facebookissa.

Hän sanoo tehneensä asiasta samansuuntaisen arvion jo viime vuonna. Tutkimusten mukaan julkiselle sektorille kohdistettu palkkatuki ei auta työttömiä työllistymään eikä nosta heidän työtulojaan tukijakson jälkeen. Myös kolmannella sektorilla vaikutukset ovat pienet.

Yrityksiin työllistyneillä vaikutus myöhempiin vuosiansioihin on keskimäärin 4 000 euron luokkaa, mutta työttömyyden todennäköisyys ei juurikaan pienene ja työllisyys pitenee keskimäärin vain kahdella kuukaudella vuodessa.

– Tulokset ovat hyvin vaatimattomia, ja kuitenkin palkkatukeen menee lisää rahaa eli valtio joutuu maksamaan siitä. Jos puhutaan osatyökykyisistä ja pitkäaikaistyöttömistä, on sosiaalipoliittisesti hyvä, että heidän työllistymistään tuetaan, että he pääsevät työn syrjään kiinni, mutta jos samalla ei muuteta työmarkkinoiden rakenteita ja tehdä sosiaaliturvasta kannustavampaa, niin se on vähän niin kuin kaivoon kannettua vettä, Elina Lepomäki sanoi viime vuoden syyskuussa.

