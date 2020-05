Elina Lepomäki: Hallitus ei johda, vaan ajelehtii

Kansanedustajan mukaan epidemiatavoitteen ja siihen johtavien toimien pitäisi olla julkisia.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki hämmästelee hallituksen haluttomuutta viestiä avoimesti koronatavoitteestaan.

– Miten voi johtaa, jos ei ole tavoitetta? Hallitus ei ole suostunut kertomaan, mitä tartuttavuuslukua (r) se tavoittelee. Se ei siis johda, vaan ajelehtii. Demokratiassa tavoitteen ja siihen liittyvän askelluksen pitäisi lisäksi olla julkisia, Lepomäki kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hän huomauttaa, että monessa Euroopan maassa r-luku on saatu painettua yhden alle. Silloin tauti ei ole pelkästään hallinnassa, vaan se hiipuu. Lepomäen mukaan vastaavaa tukahduttamisen strategiaa pitäisi noudattaa Suomessakin.

– Jos tautitilanne on epävarma, ihmisillä on jatkuva huoli. Paitsi että se on henkisesti raskasta, se on painava lasti koko yhteiskunnalle. Mikään ei ole niin kallista kuin jatkuva epävarmuus. Ilman että ihmisillä on turvallinen olla, ei uskalleta palata ravintoloihin ja harrastuksiin, Elina Lepomäki sanoo.

R-luvun painaminen alas olisi erityisen tärkeää ikäihmisten kannalta. Kansanedustajan mukaan riskiryhmäläisten elämää varjostaa jatkuva huoli, jos taudin leviämistä ei saada kuriin.

– Moni seitsenkymppinen on fyysisesti ja henkisesti vireä eikä haluaisi olla pitkiä jaksoja elämässään holhottavana, kodin seinien sisällä. Olemme kaikki yksilöitä, tarpeinemme ja haaveinemme.

– Hallituksen on nyt ripeästi luotava strategia, jolla koronavirus Suomessa tukahdutetaan ja ihmiset pääsevät taas elämänmakuun kiinni. R-luku alas, ihmiset ulos, Lepomäki jatkaa.

Miten voi johtaa, jos ei ole tavoitetta? Hallitus ei ole suostunut kertomaan, mitä tartuttavuuslukua (r) se tavoittelee…. Posted by Elina Lepomäki on Thursday, May 14, 2020