Elina Lepomäki: Hallituksen valinta on uhkarohkea ja huono

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen politiikka on Euroopan mittakaavassa erittäin vasemmistolaista. Tätä hän pitää huonona tienä.

– Vertailkaa itse! Vakavampaa kuitenkin on, ettei pääministeri vastaa kysymyksiin. Korona loppuu aikanaan ja näkymämme on heikko. Köyhdymme verrokkimaihiimme nähden, Lepomäki sanoo Twitterissä.

Lepomäki viittaa eiliseen eduskunnan kyselytuntiin. Siellä pääministeriltä tivattiin, miksei veroelvytys kelpaa Suomen hallitukselle, vaikka ”Ruotsin toverit” laskevat veroja. Vastausta Marinilta ei tullut. Verkkouutiset kertoo kyselytunnin keskustelusta lisää tässä jutussa.

Elina Lepomäen mukaan Marinin hallituksen ”hyvin vasemmistolainen talouspolitiikka” on todennettavissa kansainvälisessä perspektiivissä faktaksi.

– Omasta mielestäni valinta on paitsi uhkarohkea, myös huono. Jälkimmäinen lause on mielipide, hän jatkaa.

