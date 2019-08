Elina Lepomäki: Entä jos työ ei olisi vastenmielistä?

– Haaveilen Suomesta, jossa poliitikot eivät määrää työehtoja, vaan takaavat syrjimättömän perusturvan. Entä jos työ ei olisikaan vastenmielistä (!), riskinotto kannattaisi ja jokainen olisi vapaa toteuttamaan unelmiaan?, kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) kysyy Twitterissä.

Lepomäki viittaa viime päivinä käytyyn keskusteluun poliitikkojen tulevaisuusvisioista. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) esitti lauantaina, että siirtyminen neljän päivän työviikkoon ja kuuden tunnin työpäiviin voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Useat ekonomistit ja poliitikot ilmoittivat pitävänsä ehdotusta epärealistisena.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan yhteiskunnan uudistaminen on vaikeaa, mikäli kaikki ehdotukset ja ideat tyrmätään heti liian kalliina tai mahdottomina.

Myös vihreiden Saara Hyrkkö totesi, että ”ihan hassu ja aika ankea olisi maailma, jossa poliitikot eivät voisi esittää nyt kaukaiseltakin tuntuvia tulevaisuusvisioita, unelmiakin.”

Elina Lepomäen mukaan hyvä visio olisi sosiaaliturvan kannattavuuden parantaminen.

– Olen kehittänyt muutama vuosi sitten ehdotuksen vastalääkkeeksi: sen nimi on perustili ja se mahdollistaa nykyistä joustavammin monenlaisen työn vastaanottamisen, mikrotyön teettämisen, yrittäjäksi ryhtymisen ja opiskelun, Lepomäki sanoo.

– Vähimmäisehdot lakiin ja joustava sosiaaliturva (esimerkiksi perustili), jolloin ihminen ei ajaudu mihinkään boksiin, josta on vaikea nousta, vaan kannattaisi työskennellä, opiskella, yrittää. Ei putoaisi tyhjän päälle. Korkea työllisyys on palkansaajan paras neuvotteluase.

No, rehellisyyden nimissä ei kaikki työ varmastikaan aina ole ratkiriemukasta. Myös #paskaduuni-keskustelu viittaa siihen, että erilaisia käsityksiä on. Työ on kuitenkin ensisijaisesti tapa hankkia toimeentulo. Jos se olisi aina vain kliffaa, siitä ei välttämättä saisi palkkaa.

