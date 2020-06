Elina Lepomäki: Ei ihme, että monella perheellä on tiukkaa

– Ei ihme, että monella perheellä on tiukkaa. Suomessa arjen hintataso on Euroopan 7. korkein, kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki sanoo.

Hän on jakanut Twitterissä alla näkyvän kuvan Euroopan maiden hintatasovertailusta.

Lepomäki huomauttaa, että Suomea kalliimmat maat ovat myös oleellisesti Suomea vauraampia. Hänen mukaansa asukaskohtainen bruttokansantuote on niissä keskimäärin peräti 60 prosenttia Suomea korkeampi.

– Syksyllä hallitus meinaa edelleen nostaa veroja?, Lepomäki taivastelee.

Eurostatin maanantaina julkaisemien vuoden 2019 hintavertailutilastojen mukaan esimerkiksi ruoka on Suomessa liki 20 prosenttia ja alkoholi peräti lähes 91 prosenttia EU:n keskiarvoa kalliimpaa.

— Elina Lepomäki (@elinalepomaki) June 23, 2020