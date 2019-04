Elina Lepomäki: Demarien verolinja pelottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ihmettelee demareiden verolinjaa.

Elina Lepomäen mukaan SDP:n verolinja karkottaa Suomesta yritteliäisyyttä, omistajuutta ja talouskasvua. Hän viittaa Ilta-Sanomien maanantaina julkaisemaan juttuun SDP:n verolinjasta.

– Vastakkainasettelun aika ei näköjään ole ohi. Tosin nyt eivät ole vastakkain pääoma ja työpaikat, sillä pääoma ja työpaikat kulkevat käsi kädessä näivettymistä vastaan. Tarvitsemme Suomessa tilaa niin henkiselle kuin aineelliselle pääomalle, Lepomäki sanoo.

Hän pitää SDP:n verolinjaa pelottavana.

– SDP on kiristämässä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta, purkamassa yrittäjävähennyksen, luomassa uuden veroluokan 90 000 euroa ansaitseville, nostamassa pääomatuloveroa ja kiristämässä perintöverotusta, Lepomäki listaa.

Demareiden verolinja on Lepomäen mukaan uhkarohkeaa politiikkaa siihen nähden, että Suomeen on viimeisen kymmenen vuoden aikana investoitu vähemmän kuin mitä pääoma on kulunut.

– Täältä on 2010-luvulla lähtenyt enemmän koulutettuja ihmisiä kuin mitä Suomeen on muuttanut tilalle. Suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuus on vaatimatonta eurooppalaisessa vertailussa, ostovoimastamme puhumattakaan. Saavutimme vasta viime kesänä finanssikriisiä edeltäneen bkt-tason, Lepomäki muistuttaa.

Hän pelkää, että demarit haluavat pelata pääomasijoittajien pussiin. Suomessa siirtyy jo nyt paljon yrityksiä ulkomaiseen omistukseen erityisesti sukupolvenvaihdostilanteessa tai silloin, kun yritykset hakevat suurella pääomalla nopeampaa kasvua.

– Se, että ulkomaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita suomalaisista yrityksistä on hyvä asia. On kuitenkin sääli, jos Suomessa asuvat ihmiset eivät voi kerryttää riittäviä pääomia pitkäjänteiseen yrittämiseen ja omistamiseen. Tyypillisesti vain omistajat sitoutuvat yhteiskuntaan monipuolisesti ja malttavat kannatella toimintaa myös taantumien yli. Silloin puhutaan myös työntekijöiden edusta, Lepomäki toteaa.

Hänen mielestään demarit ajavat Suomea torpparin osaan.

– Vain omistajat rakentavat pääkonttoreita. Pelkään, että demareiden mallilla Suomesta tulee sivukonttoreiden ja sieluttomien business parkien luvattu maa, Lepomäki sanoo.

Lepomäki ehdottaa SDP:lle yhteistyötä ja ehdottaa omistamisen ohjelmaa, josta hyötyisivät Suomessa asuvat ihmiset ja pitkällä aikavälillä koko kansantalous.

– Entä jos luotaisiinkin hyvät olosuhteet yrittämiselle, työskentelemiselle ja vaurastumiselle ihan kaikille, riippumatta ihmisen lähtökohdista? Vain sillä tavalla saamme luotua kestävää hyvinvointia ja purettua kestävyysvajetta, Lepomäki sanoo.