Elina Lepomäki asettuu ehdolle Helsingissä

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan kyse on Suomen tulevaisuudesta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansaedustaja Elina Lepomäki asettuu kuntavaaleissa ehdolle synnyinkaupungissaan Helsingissä.

Lepomäki kertoo päätöksestään Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

– Olen aiemmin kertonut avioerosta johtuvasta elämäntilanteestani. Oma elämäni ei ole muuksi muuttunut, mutta kokoomuksen tilanne on nyt toinen. Synnyinkaupunkini Helsinki kutsuu. Samalla kyse ei ole pelkästään pääkaupungista, eikä minusta, vaan Suomen tulevaisuudesta. On aika toimia, eikä kaikkia elämän aikatauluja aina itse pääse käsikirjoittamaan, Lepomäki perustelee päätöstään Facebookissa.

Lepomäki kertoo, ettei kuitenkaan tavoittele pormestarin paikkaa. Hän kertoo tukevansa vaaleissa myöhemmin asetettavaa pormestariehdokasta.

– Kukaan ei hyödy siitä, jos ihmisellä menee huomenna huonommin kuin tänään. Se on kokoomuslaisen ajattelun ydin. Me haluamme aina saattaa ihmisen asemaan, jossa hänellä on vaihtoehtoja, sen sijaan, että muut tekisivät nuo valinnat hänen puolestaan. Se koskee ihan jokaista, riippumatta siitä, mistä on tullut ja mihin on menevä. Me emme pelkästään usko edistykseen, vaan teemme siitä totta.

– Tehdään Helsingistä yhdessä maailman iloisin ja toimivin kaupunki, eurooppalaisen elämäntavan tyyssija, jossa saa unelmoida mahdottomia, tapailla ensiaskeliaan, kokeilla repaleisia siipiään, liikkua ja rakastaa rajatta, rauhoittua, katsoa tyynesti elettyä elämää, ja jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Tilanteet muuttuvat. Neljä kertaa olen täältä lähtenyt, mutta tänne olen taas palannut. Toivon, että Helsingin ovet ovat auki ihan kaikille, niin kuin ne ovat olleet minulle. Ehdolla valtuustoon: https://t.co/2Sup41di9x #pelkopois #mahdollisuuksienhelsinki #kokoomus pic.twitter.com/6NIeIEaIm2 — Elina Lepomäki (@elinalepomaki) February 28, 2021