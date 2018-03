Elina Lepomäki: Asetin kollegani hankalaan tilanteeseen

Kansanedustaja kertoo pahoitelleensa sote-asiasta syntynyttä tilannetta kokoomuksen eduskuntaryhmälle.

Kansanedustaja Elina Lepomäki kirjoittaa blogissaan syntyneestä sote-kuohunnasta.

– Sotesta on käynnistynyt suurempi myrsky kuin osasin odottaa, mutta onneksi asia-argumenttien arviointiin on vielä runsaasti aikaa, Elina Lepomäki toteaa.

– Hämmentävän paljon aikaa on käytetty keskustelemaan siitä, miksi valitsin tämän ajankohdan tai ”miksen ole puhunut asiasta kolmeen vuoteen”. Jokainen ajankohta ennen kuin laki on hyväksytty on tarkastelijasta riippuen hyvä tai huono. Joka tapauksessa silloin on ainoa ajankohta vaikuttaa lakiin.

Hänen mukaansa ”parlamentaarinen demokratia toimii silloin, kun eduskunta käy aitoa mielipiteenvaihtoa. Se edellyttää sitä, että perehdytään siihen mistä ollaan päättämässä. Mihin eduskuntaa muuten tarvitaan? Lain hyväksymisen aika on myöhemmin. Valinnanvapauslaki ei ole vielä eduskunnassa”.

– Halusin keskiviikkona herätellä asiasta julkista keskustelua, koska aihe on vakava. Jos aihe ei olisi vakava, keskustelua ei olisi syntynyt, Elina Lepomäki toteaa.

– Olen pahoitellut aiheesta syntynyttä hankalaa tilannetta eduskuntaryhmän kollegoilleni. Olen toiminut asiassa itsenäisesti, kannan siitä vastuun ja annan tukeni kokoomuksen ministeriryhmälle ja johdolle. Ymmärrän myös sen, että kollegat eivät ymmärrä, miksi asetin heidät hankalaan tilanteeseen. Tänään on luottamuslauseäänestys eduskunnassa ja äänestän hallituksen luottamuksen puolesta.

Lepomäen mukaan hallituspuolueen kansanedustajana on ”korkea kynnys lähteä revittelemään kriittisiä ajatuksia julkisuudessa”.

– Nyt nähdään seuraukset. Asia tuskin olisi oleellisesti eri, jos malli olisi ollut näin pitkällä jo syksyllä ja olisin tehnyt laskelmat silloin.

Hän kertoo kunnioittavansa odotuksia siitä, että sote-mallia saadaan tulevaisuudessa säädettyä parempaan suuntaan.

– Kokoomuslaisia yhdistää positiivinen suhtautuminen markkinatalouteen, vaatimus vastuullisesta talouspolitiikasta, ihmisten suuremmasta päätäntävallasta omiin asioihin ja alhaisemmista veroista. Kokoomuksella on kaikki edellytykset tavoitella pääministeripuolueen asemaa. Hyvä ei mene keskustelusta rikki, vaan vahvistuu.