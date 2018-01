Elina Lepomäki: Aktiivimalli ei ratkaise jättiläismäisiä kannustinloukkuja

Kansanedustaja allekirjoitti kansalaisaloitteen työmarkkinoiden vapauttamisesta ja sosiaaliturvan uudistamisesta.

Kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mielestä tunteet ovat käyneet kuumina työttömyysturvan aktiivimallista ihan aiheesta.

– Suomen työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa on jättiläismäisiä kannustinloukkuja, joita aktiivimalli ei kuitenkaan valitettavasti ratkaise alkuunkaan. Yksilötasolla on kurjaa, että lisätään byrokratiaa samalla kun muihin rakenteisiin ei kajota. Se on päättäjiltä vastuun pakoilua, ja siinä eivät kovat puheet auta lainkaan. Jos uudistuksia ei tehdä nyt, milloin ne tehdään, Lepomäki kysyy Facebook-päivityksessään.

Lepomäki kertoo allekirjoittaneensa Päivän byrokraatin tekemän kansalaisaloitteen koskien Suomen todellisten ongelmien ratkaisemista: työmarkkinoiden vapauttamista ja sosiaaliturvan uudistamista ihmislähtöiseksi.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan työehtosopimusten yleissitovuutta koskevien määräysten poistamista kokonaan laista, työsopimuslakiin kirjattujen irtisanomisperusteiden ja työntekijöiden takaisinottamista koskevien säännösten poistamista laista sekä kaikkien keskeisten työkykyisiä ja -ikäisiä koskevien etuisuuksien korvaamista perustilimallilla.

Lepomäki arvelee, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun perustiliä voi käydä kannattamassa kansalaisaloitteen muodossa. Perustili on Lepomäen ajatuspaja Liberassa ideoima tulonsiirtojärjestelmän kokonaisuudistus.