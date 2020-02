Elefanttisaaren pingviinien määrä romahtanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eteläisen jäämeren ekosysteemissä arvioidaan tapahtuneen perustavanlaatuisia muutoksia 50 vuoden aikana.

Tuoreen kartoituksen mukaan pingviinien määrä vähentynyt dramaattisesti Antarktiksen kolonioissa viimeisten 50 vuoden aikana, kertoo ympäristöjärjestö Greenpeace.

Myssypingviinit ovat järjestön mukaan vähentyneet 60 prosenttia vuoden 1971 jälkeen Elefanttisaarella Antarktiksella. Pesiviä pareja oli nyt viimeisimmässä kartoituksessa yhteensä 52 786, kun vuonna 1971 niitä oli 122 550. Pahimmillaan pingviinikoloniat ovat romahtaneet jopa 77 prosenttia.

Kartoituksen tehnyt tutkijaryhmä osallistui Greenpeacen tutkimusmatkalle Eteläisellä jäämerellä.

Yksi tutkimuksen johtajista, Stony Brookin yliopiston apulaisprofessori Heather J. Lynch arvioi, että pingviinien merkittävä väheneminen viittaa perustavanlaatuisiin muutoksiin Eteläisen jäämeren ekosysteemissä viimeisen 50 vuoden aikana.

– Muutokset vaikuttavat kaikkeen elämään. Muutosten taustalla voi olla monia syitä, mutta kaikki todisteet osoittavat ilmastonmuutokseen päätekijänä, hän toteaa Greenpeacen tiedotteessa.

Helmikuun alussa Antarktiksella mitattiin Greenpeacen mukaan korkein lämpötila koskaan, kun argentiinalaisen tutkimusasema Esperanzan lämpömittari saavutti 18,3 Celsiusasteen lukeman. Antarktiksen niemimaan keskilämpötila on järjestön mielestä kohonnut huolestuttavasti pidemmällä aikavälillä.

Greenpeacen meriasiantuntijan Laura Mellerin mukaan pingviinien katoaminen on hälyttävää.

– Jotta voimme suojella ainutlaatuista elämää napa-alueilla, ilmastopäästöjä on viipymättä leikattava, ja merten elämää on autettava sopeutumaan ja toipumaan. Tänä vuonna on solmittava vahva YK:n mertensuojelusopimus ja asetettava maailmanlaajuisesti tavoitteeksi suojella vähintään kolmannes maailman meristä vuoteen 2030 mennessä, hän painottaa.

Greenpeace on tuonut sulavia pingviinejä esittäviä jääveistoksia kaupunkeihin ympäri maailman, muun muassa Helsinkiin, Souliin, Buenos Airesiin ja Kapkaupunkiin.