Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen varoittaa velkaantumisesta.

– Elämme velaksi tulevien sukupolvien piikkiin. Meno jatkuu näillä näkymin läpi vaalikauden. Tässä mielessä budjetti on hiekalle perustettu, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa tiedotteessaan.

Valtiovarainministeriön maanantaina julkaistun ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,5 prosenttia ja hidastuu lähivuosien aikana yhteen prosenttiin. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,1 prosenttiin ja julkisen talouden rahoitus on 1,4 prosenttia alijäämäinen suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on ennusteen mukaan lähes 5,5 miljardia euroa. Valtion ja kuntien yhteenlaskettu velka on nyt noin 125 miljardia.

– Budjettiesityksen näkymä on kovasti erilainen kuin hallituksen ohjelmaansa kirjaama tavoite: julkisen talouden tasapaino vuonna 2023, Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa raskas velkalasti rajoittaa Suomen mahdollisuuksia toimia, kun seuraava talouskriisi joskus koittaa.

Pentikäinen penää hallitukselta työmarkkinauudistuksia, jotka nostaisivat työllisyysastetta. Työllisyystoimien laatiminen on hänen mukaansa pitkälti ulkoistettu työmarkkinajärjestöille.

– Työ etenee asiallisesti, mutta ihmeitä ei kannata odottaa. Hallituksen pitää olla valmis uudistuksiin, vaikka niitä vastustetaan.

Mikael Pentikäinen huomauttaa työllisyysasteen kohenemisen pysähtyneen viime kuukausina. Hän pitää osaavan työvoiman puutetta monen yrityksen kasvun esteenä.

– Tämä kertoo työmarkkina- ja osaamisuudistusten tarpeesta. Ensi vuoden budjetissa välttämätön jää tekemättä. Välttämätön on väistämättä tehtävä, jos haluamme taloutemme hiekalta kalliolle.

Yrittäjien Pentikäinen kiittelee kuitenkin hallituksen investointi- ja yrittäjyyspaketteja. Myös henkilöstöomistusta lisäävä henkilöstöantimalli saa Yrittäjien tuen.

– Näitä hyviä kirjauksia on syytä toteuttaa pikaisesti, hän toteaa.