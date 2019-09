Eläkeuudistuksesta repesi raivo, Ranskan liikennekaaos videoilla

Laaja lakko on lamauttanut liikenteen koko Pariisin alueella, kertoo ranskalaislehti le Parisien.

Liikennekaaos (videoita alla) sai alkunsa, kun valtio-omisteisen liikennelaitoksen RATP:n metrotyöntekijät ryhtyivät lakkoon vastustamaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kaavailemaa eläkeuudistusta.

Emmanuel Macronin kaavailema uudistus yhtenäistäisi 42 eri alan eläkekäytännöt, mikä poistaisi valtion metrotyöntekijöiden oikeuden jäädä keskimäärin noin kahdeksan vuotta muita aloja aikaisemmin eläkkeelle.

Uudistusta on perusteltu oikeudenmukaisuudella ja samanlaisilla eläke-ehdoilla.

– Haluamme luoda universaalin eläkejärjestelmän, jossa ei ole erityisoikeuksia. Jossa jokainen euro maksetaan samoilla perusteilla, Ranskan pääministeri Edouard Philippe kertoi ranskalaisen TF1-kanavan haastattelussa torstaina.

Yhteensä kymmenen Pariisin kuudestatoista linjasta on kokonaan suljettu perjantaina. Myös keskeiset lähiliikenteen junat RER A ja B sekä osa busseista on kokonaan poissa käytöstä. Myös autoliikenteen kerrotaan seisoneen 280 kilometrin matkalla.

Lakko on Pariisin suurin sitten vuoden 2007. Televisiokanava BFM TV:n mukaan tuolloinen lakko aiheutti 150 miljoonan euron kustannukset.

Not easy getting on one of the few Paris Metro services this morning. Line 7 trains rammed. A few tourists on platform who had no idea strike was on. They soon realised walking is the best option if possible.#Parisstrike #greveratp pic.twitter.com/A00W4hHFSw

— The Local France (@TheLocalFrance) September 13, 2019