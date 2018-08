Eläkeuudistuksen vastustus hermostuttaa Vladimir Putinin hallintoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan noin 90 prosenttia venäläisistä vastustaa eläkeiän nostamista.

Eri puolilla Venäjää on osoitettu kesän aikana mieltä presidentti Vladimir Putinin hallinnon esittämää eläkeiän nostamista vastaan.

Tilanne on Putinin kannalta hankala, sillä kyseessä on hänen neljännen presidenttikautensa ensimmäinen merkittävä talouspoliittinen hanke. Yhtenäinen Venäjä -puolueen yleensä järkkymätön kuri on myös alkanut rakoilla.

Putin on ottanut etäisyyttä epäsuositusta uudistuksesta sälyttämällä vastuun pääministeri Dmitri Medvedevin johtamalle hallitukselle ja duumalle.

– Eläkeuudistuksesta on tullut hallitsevalle puolueelle suuri testi, sillä sitä on käsitelty juuri ennen [syyskuun 9. pidettäviä] paikallisvaaleja, CEPF-ajatuspajan johtaja Nikolai Mironov toteaa Radio Free Europelle.

Hän huomauttaa, että puolue on ajanut läpi epäsuosittuja lakialoitteita myös aiemminkin.

– Moni Yhtenäisen Venäjän rivijäsenistä ei kannata suunnitelmaa. Mutta puolue on pysynyt toistaiseksi pääasiassa yhtenäisenä, Mironov sanoo.

– Edustajilla ei tosin ole juurikaan vaihtoehtoja. Politiikasta lähteminen olisi vielä huonompi vaihtoehto kuin uudistuksen tukeminen. Opposition mahdollisuudet ovat olemattomat, eikä siellä ole tarjolla houkuttelevia uravaihtoehtoja.

Eläkeuudistuksen tavoitteena on nostaa vuoteen 2028 mennessä miesten eläkeikää 60:stä 65 vuoteen. Lakimuutos on nähty epäreiluna, sillä esimerkiksi Vologdan alueella miesten elinajanodote on alle 65 vuotta. Naisten eläkeikä nousisi nykyisestä 55:stä 63:een vuoteen 2034 mennessä.

