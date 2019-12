Eläkejärjestelmä vaarassa romahtaa

Jo 2020-luvulla työmarkkinajärjestöt voivat joutua tinkimään eläkkeistä.

Alhainen syntyvyys on vaarantamassa koko eläkejärjestelmän rahoituspohjan, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala sanoo Twitterissä.

Ilkka Oksala kertoo jakamassaan Iltalehden uutisessa, että jo 2020-luvun alkupuolella työmarkkinajärjestöt joutuvat aloittaa neuvottelut eläkemaksuista tai eläkkeiden tason leikkaamisesta, ellei tilannetta nopeasti korjaavia toimenpiteitä pystytä toteuttamaan.

– Alentuneen syntyvyyden vuoksi työeläkemaksun nostotarve on aikaistunut 20 vuodella, eli se on siirtynyt 2050-luvulle. Eläketurvakeskuksen arvio maksun nousupaineesta on kuusinkertaistunut. Se on nyt noin 5-6 prosenttiyksikköä, Oksala kertoo Iltalehden jutussa.

Oksalan mukaan ”vaikka kukaan tuskin haluaa leikata eläkkeitä, yhtälö on mahdoton”.

– Puolet kuuden prosenttiyksikön nousupaineesta menisi palkansaajille ja puolet työnantajille. Palkansaajien eläkemaksujen nousu olisi tosiasiallisesti verotuksen kiristymistä ja söisi kotimaista ostovoimaa. Työnantajien maksun korotus nostaisi työllistämiskynnystä ja heikentäisi Suomen kilpailukykyä, Oksala sanoo.

– Oikeassa elämässä tarvitaan monien toimenpiteiden yhdistelmää, mutta halusin nähdä, miten yksi yksittäinen toimenpide vaikuttaisi. Jos ongelma hoidettaisiin pelkästään työllisyysasteen nostamisella, työllisyysasteemme pitäisi olla yli 90 prosenttia.

Oksala tiivistää Twitterissä, että ongelman ratkaisemiseksi tulisi asettaa kolme ensisijaista tavoitetta.

– Tarvitaan korkeampi työllisyys, enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja syntyvyys on saatava nousuun. Nyt on ratkaisujen aika.

Alhainen syntyvyys vaarantaa hyvivointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen. Eläkejärjestelmä ei kestä alhaista syntyvyyttä. Tarvitaan korkeampi työllisyys, enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja syntyvyys on saatava nousuun. Nyt on ratkaisujen aika.

https://t.co/TpcmpTNIxB — Ilkka Oksala (@IlkkaOksala) December 20, 2019