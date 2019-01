”Eläkeindeksin on seurattava hintojen muutoksia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan erityisesti asumiskustannusten nousu on aiheuttanut ongelmia monille eläkeläisille.

Kansanedustaja Arto Satosen (kok.) mukaan eläkeläisten indeksin olisi seurattava nykyistä tarkemmin kuluttajahintojen muutoksia.

– Eläkeläisten menoista asumiseen, ruokaan, lääkkeisiin ja hoitokuluihin menee suurempi osuus kuin keskivertokansalaisella. On tärkeää, että eläkeläisillä on oma indeksi, joka huomioi nimenomaan hinnanmuutokset eläkeläisille tärkeissä asioissa. Se on oikeudenmukaisuutta, Satonen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Palkansaajalla eläkkeen taso riippuu työuran aikana saadusta palkasta ja työuran kestosta. Työeläkkeen korotuksista 80 prosenttia koostuu kuluttajahintaindeksin ja 20 prosenttia palkkojen muutoksesta.

Arto Satonen totesi aiemmin Aamulehden mielipidekirjoituksessa, että lähes 40 prosentilla eläke jäi vuonna 2017 alle 1250 euron. Erityisesti vanhemmilla eläkeläisillä 1000–1500 euron työeläkkeet ovat hyvin tyypillisiä.

– Näiden eläkkeiden ostovoima on rajallinen. Osalla eläkeläisistä on toki säästöjä tai muuta varallisuutta. Useimmilla pientä työeläkettä saavilla isot yllättävät menot aiheuttavat kuitenkin heti ongelmia omaan talouteen, Satonen kirjoitti.

– Erityisesti asumiskustannusten nousu on monille eläkeläisille hankala asia. Vuokrat ovat viime aikoina nousseet selvästi kuluttajahintaindeksiä nopeammin. Talous voi olla tiukalla myös omassa asunnossa asuvalla.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti asian esille puolueen risteilyllä viikonloppuna. Orpo kertoi kuunnelleensa monien seniorien huolia erityisesti valtavasti kasvaneisiin asumiskuluihin liittyen.

– Tämä on ennen kaikkea periaate- ja oikeudenmukaisuuskysymys, Orpo sanoi puolueristeilyn yhteydessä.

Kokoomuksen esittämä muutos ei koskisi hintojen ja palkkojen välistä 80–20-prosenttisuhdetta, vaan indeksin taustalla olevia määräytymisperusteita työ- ja kansaneläkkeiden osalta.

