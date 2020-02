Eläke käteen jo nuorena? Ekonomisti varoittaa seurauksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viro aikoo antaa mahdollisuuden nostaa työeläkkeen heti.

– Tässä todella testataan ihmisten rationaalisuutta ja pitkäjänteisyyttä tavalla jonka vaikutukset näkyvät vuosikymmenien päähän, Valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija, ekonomisti Olli Kärkkäinen tviittaa.

Hän on jakanut tästä löytyvän Ylen jutun Viron kaavailemasta eläkeuudistuksesta. Mikäli se astuu suunnitellusti voimaan ensi vuoden alussa, merkitsee se sitä, että tähän mennessä kertyneen työeläkkeen voi nostaa kerralla käyttöön. Uudistus koskisi noin 700 000 työeläkkeen piirissä olevaa virolaista.

– Toivottavasti seurauksena ei ole lyhyen aikavälin kulutuspiikki ja pitkän aikavälin eläkeläisköyhyys, Olli Kärkkäinen sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen toteaa, että mikäli Viron uudistus toimii, tukisi kokemus hänen mielestään lupaavinta sosiaaliturvan uudistussuuntaa eli niin kutsuttua perustiliä.

Viron ja Suomen eläkejärjestelmien keskeinen ero on siinä, että työssäkäyvän virolaisen eläkesäästöt jyvittyvät hänelle itselleen, kun taas suomalaisen eläkemaksut käytetään nykyisiin eläkkeisiin. Suomalaisen työeläkeotteen summa on arvio tulevasta. Virolainen voi taas tarkastaa koska tahansa, paljonko omalle työeläketilille on kertynyt. Uudistuksen jälkeen rahat voisi siis käyttää, miten tahtoo.

