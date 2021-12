Eläimen laittomasta tuonnista jopa 5000 euron lasku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tämä koskee esimerkiksi lemmikiksi toisesta EU-maasta tuotavaa koiranpentua.

Eläintautilain muutos tulee voimaan ensi vuoden alussa. Jatkossa aluehallintovirasto tai Tulli voi määrätä säännösten vastaisesti Suomeen tuodun eläimen tuojalle vähintään 300 ja enintään 5 000 euron seuraamusmaksun.

– Tuontiehtojen selvittämisestä ja niiden täyttymisestä vastaa eläimen tuoja, joten nyt viimeistään on syytä tarkastaa Ruokaviraston sivuilta tuontivaatimukset, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Sari Haikka tiedotteessa.

– Keskeisimmät vaatimukset ovat eläimen tunnistusmerkintä, kuten mikrosiru tai linnuilla jalkarengas, hevosen passi tai lemmikin EU-passi ja eläimen vaihtaessa omistajaa myös TRACES-todistus, Haikka listaa.

Eläimen passin täytyy täsmätä sirutunnisteeseen ja sisältää merkinnät viranomaistoimin vastustettavista eläintaudeista, kuten rabieksesta ja ekinokokkoosista. Jos eläin vaihtaa omistajaa, täytyy näiden lisäksi tuojalla olla eläimestä TRACES-terveystodistus, jonka lähtömaan eläinlääkäri on laatinut kaksi vuorokautta ennen tuontia.

Esimerkiksi rabies on myös ihmiselle vaarallinen tauti, joka johtaa oireisena käytännössä aina kuolemaan. Eläinten tuontivaatimusten tavoitteena on suojella sekä eläimiä että ihmisiä vakavien tautien leviämiseltä ja varmistaa, että eläimet on kasvatettu ja hoidettu asianmukaisesti ennen tuontia.

– Lemmikkien salakuljetuksesta ja laittomasta tuonnista on tiedotettu ja puhuttu julkisuudessa jo monta vuotta, mutta se ei ole kitkenyt laitonta lemmikkikauppaa. Nyt lakimuutoksen myötä ollaan tilanteessa, että laittomasta eläintuonnista määrätään eläimen tuojalle seuraamusmaksu jo ilman poliisitutkintaa, toteaa Haikka.

Aluehallintoviraston lisäksi lakiuudistuksen myötä Tullille on myönnetty toimivalta tarkastaa eläinkuljetuksia jo rajalla. Aluehallintovirasto valvoo rajojen lisäksi sisämaan eläinkuljetusten lainmukaisuutta.