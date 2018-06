Eksoten kotihoidosta valvontapyyntö – ”ei täytä lakien vaatimuksia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eksoten kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer.

SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta.

SuPerin mukaan useat kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista.

SuPer kertoo edustajiensa tavanneen Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut.

Kantelu koskee kotihoidon tilannetta niiltä osin, mikä koskee virkamiesten lain noudattamista tai virkavelvollisuuksien täyttymistä sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista asianmukaisesti.

Vanhustenhoidossa on käytössä omavalvonta, jossa työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan ongelmista. Työntekijät kokevat ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen vaikeaksi, sillä tästä on seurannut kielteisiä vastatoimia, kuten esimiehen puhutteluun joutumista.

SuPer pyysi kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan ongelmatilanteita kahden viikon ajan toukokuussa. SuPer vaatii työnantajaa korjaamaan epäkohdat. Liitto aikoo myös seurata, ettei asian selvittäminen aiheuta työntekijöille minkäänlaisia epäasiallisia seuraamuksia.

Työntekijöiden esiintuomia ongelmia ovat muun muassa, että hoito- ja palvelusuunnitelma-aikoja alitetaan, usein aamulääkkeet annetaan liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin, aikaa asiakkaalle-käynnit eivät toteudu, jos asiakkaalla useampi käynti saman työvuoron aikana, käynnit tekevät eri hoitajat, kuntoutukseen kotona ei ole aikaa sekä erittäin huonokuntoisia asiakkaita lähetetään sairaalasta kotiin.

Niin ikään työntekijöiden mukaan usein asiakaslista työvuorossa on sellainen, ettei sitä voi toteuttaa. Työkuorma koetaan epätasaiseksi työntekijöiden välillä. Työn organisointi kärsii henkilöstöpulasta, vaikeuttaa työntekoa, haittaa hoidon laatua sekä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti. Työehtosopimuksen mukaisia taukoja pidetään työaikaan nähden myöhään tai ne jäävät kokonaan pitämättä. Sijaisia ei saada aina paikkaamaan poissaoloja.