EKP:n velkaostoissa vähän joustoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ostojen jakautuminen entiseen malliin herättää analyytikon mielestä kysymyksen joustovarasta.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich pohdiskelee Euroopan keskuspankin todellista joustovaraa valtioiden velkakirjojen uudessa osto-ohjelmassa.

Euroopan keskuspankki EKP julkaisi tiistaina tietoja pandemian vaikutuksia torjuvan PEPP-osto-ohjelman toteutumisesta. EKP:n taholta on korostettu, että ostojen jakautumiseen sisältyy paljon joustavuutta.

– Suurin yllätys oli ehkä se, että suuria muutoksia ei ollut verrattuna siihen, miten EKP on aiemmin ostanut velkakirjoja, von Gerich arvioi blogissa.

Yhteensä arvopapereiden ostoja oli toukokuun loppuun mennessä tehty runsaalla 230 miljardilla eurolla, kun ohjelman tähän asti sovittu koko on 750 miljardia euroa. Eniten on ostettu valtioiden velkakirjoja, 187 miljardilla eurolla.

Ostojen jakautumiselle maiden välillä ei ole asetettu vaatimusta noudattaa niin sanottua pääoma-avainta, kuten aiemmissa osto-ohjelmissa on tehty. Pääoma-avain on kerroin, joka on laskettu euromaiden talouksien koosta ja väkiluvusta.

Gerichin mukaan tiedot ostoista kuitenkin kertoivat, että pääoma-avainta on noudatettu melko tiiviisti ostojen toteuttamisessa.

Italian velkakirjoja on ostettu hieman enemmän kuin pääoma-avaimen jako edellyttäisi, kun taas Ranskan papereita on ostettu hieman vähemmän. Ranskassa kuitenkin ehkä on ostettu enemmän yritysten velkakirjoja.

Kaiken kaikkiaan ostojen jakautuminen herättää Gerichin mielestä kysymyksen EKP:n todellisesta jouston varasta.