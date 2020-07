Keskuspankki piti ohjauskoron ennallaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tärkein EKP:n ohjauskorko pysyy yhä miinuksella ja osto-ohjelma jatkuu.

Euroopan keskuspankki piti torstaina kokouksessaan ohjauskorkonsa ennallaan. Talletuskorko on edelleen -0,50 prosenttia, perusrahoitusoperaatioiden korko 0,00 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 0,25 prosenttia.

Nordean aamukatsauksen mukaan EKP:n kokouksesta ei odotettukaan merkittäviä muutoksia rahapolitiikkaan.

Pandemiaan liittyvässä arvopaperien osto-ohjelmassa PEPP:ssä tehdään EKP:n mukaan netto-ostoja vielä ainakin ensi vuoden kesäkuun 2021 loppuun saakka. Ja joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen.

PEPP-ohjelmaan on varattu 1 350 miljardia euroa. Nordean mukaan varoista on jo käytetty noin neljännes. Kesällä ostotahti on hidastunut.