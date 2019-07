Euroopan keskuspankilta odotetaan elvytystä jo torstaina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroalueen heikot näkymät ja matala inflaatio ovat lisänneet markkinoiden odotuksia.

Euroopan keskuspankin seuraavaan, ensi torstaina pidettävään kokoukseen alkaa kohdistua odotuksia. Kokouksen jälkeen EKP julkaisee päätöksensä ohjauskorosta ja mahdollisista muista rahapoliittisista toimista kuten velkakirjojen ostoista.

Keskuspankin on markkinoilla arveltu valmistelevan uutta elvytyspakettia. EKP:n pääjohtajan Mario Draghin puheita on tulkittu kyyhkysmäisiksi, ja pankin tuore pääekonomisti Philip Lane on vakuutellut, että keskuspankilta eivät keinot lopu.

Nordean mukaan nyt odotetaan, olisiko EKP valmis tekemään päätöksensä uudesta kevennyskierroksesta jo tässä kokouksessa.

– Jos näin on, niin elvytyksen koko saattaa jäädä pieneksi, sillä konsensusta netto-ostoista voi olla vaikea saavuttaa vielä tässä vaiheessa. Odotamme lisää elvytystä syyskuussa ja Draghilta odotamme vihjeitä sen koosta ja sisällöstä tässä kokouksessa, Nordean aamukatsauksessa todetaan.

Lisäksi EKP saattaa Nordean mukaan muuttaa näkökulmaansa talousnäkymistä ja sitä uhkaavista riskeistä.

Euroalueen talouden kehitys ja näkymät ovat tänä vuonna olleet aika vaisuja, ja inflaatiokin on pysynyt varsin matalana. Nordean mielestä alhaiset markkinaperusteiset inflaatio-odotukset herättävät jo huolta EKP:n uskottavuudesta.

Lisäpontta odotuksille ovat antaneet Yhdysvaltain keskuspankin lausunnot, joiden on arvioitu vihjaavan maan rahapolitiikan mahdolliseen kevennykseen varotoimenpiteenä talouskasvun hidastumisen varalta.