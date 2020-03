EKP yrittää pitää valtionlainojen korkoerot maltillisina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuspankki on tarkentanut viestiään rahapolitiikan välitysmekanismeista.

Useat Euroopan keskuspankin EKP:n jäsenet ovat pääekonomisti Philip Lanen johdolla Nordean aamukatsauksen mukaan tarkentaneet pankin pääjohtajan Christine Lagarden sumuiseksi jäänyttä viestiä viime viikon torstain tiedotustilaisuudessa.

Lagarde möläytti Kauppalehden mukaan, ettei keskuspankin tehtävä ole kuroa umpeen korkoeroja esimerkiksi Saksan ja Italian välillä. Tämä seurauksena Italian 10 vuoden valtionlainan korko ponnahti nousuun, joka rauhoittui vasta Lagarden peruttua puheensa televisiohaastattelussa.

Nyt tarkennetuissa viesteissä on painotettu, että EKP pitää huolen rahapolitiikan välitysmekanismista, mikä Nordean mukaan tarkoittaa myös valtionlainojen korkoerojen pitämistä maltillisina.

Saksan 10 vuoden valtionvelkakirjojen korko oli talouslehti Financial Timesin seurannan mukaan maanantaina -0,55 prosenttia. Italian korkoero Saksaan on 2,51, Kreikan 2,63 ja Espanja 1,29 prosenttiyksikköä. Ranskan ero Saksaan on vain 0,62 ja Suomen 0,44 prosenttiyksikköä.

EKP on ostanut FT:n mukaan Italian valtionvelkakirjoja vuodesta 2015 alkaen yhteensä 364 miljardilla eurolla.

Kun sijoittajat ostavat paljon jotain tiettyä velkakirjaa, sen hinta nousee, minkä seurauksena korko laskee. Euroopassa Saksan velkakirjoja pidetään turvallisimpina, joten niiden kysyntä on suurin ja korko alhaisin.