Ekonomit: Tutkintotehtailu ei auta kriisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Ekonomit on huolissaan kaavailuista kasvattaa kauppatieteellisen koulutuksen aloituspaikkoja.

Aloituspaikkalisäysten sijaan Suomen Ekonomit painottaa kauppatieteellisen erityisosaamisen kehittämistä ja ylläpitoa. Pelkkä tutkintotaikatemppu ei tule ratkaisemaan nuorten työmarkkinoille pääsyä ja siellä menestymisen haasteita.

– Kauppatieteellisen yliopistokoulutuksen merkitys on kiistaton. Kauppatieteellisen koulutuksen kehittäminen on ollut keskeistä Suomen elinkeinoelämälle. Laajalle levinnyt ekonomikoulutus on luonut kasvun ja kehityksen edellytyksiä meille kaikille, Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää muistuttaa.

Hän toteaa, että osaamistarpeiden voimakas muutos iskee kaikille työelämän sektoreille.

– Kauppatieteet ovat avainasemassa ratkottaessa niin ilmastonmuutosta kuin väestön ikääntymiseen liittyviä haasteita. Tieteenalalta valmistuvat osaajat sekä tutkimus tarjoavat avaimia monien kriisien ratkaisuihin. Koulutuksen resurssit tulee siten kohdentaa ekonomiosaamisen monipuolistumiseen ja tieteenalan jatkuvaan kehitystyöhön.

Saranpään mukaan koronakriisi on vaikuttanut erittäin poikkeuksellisella tavalla koko kansakuntamme arkeen ja toimeentuloon.

– Kriisi haastaa meitä ajattelemaan uudella tavalla ja olemme kaikki yhdessä sitoutuneita etsimään keinoja sen ratkaisemiseksi, mutta pieneneviin ikäluokkiin nähden kauppatieteellistä koulutusta tarjotaan jo varsin runsaasti, hän sanoo.

Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman mukaan ikäluokista pitäisi vuoteen 2030 mennessä olla korkeasti koulutettuina vähintään puolet.

– Tutkintomäärien lisäämisen yhteydessä on huolehdittava koulutuksen laadun säilymisestä korkeatasoisena ja monipuolisena. Meidän on yhdessä varmistettava korkea osaamisen taso jatkossakin niillä osaamisen erityisalueilla, jotka ovat keskeisiä tulevaisuudessa Suomen menestyksen ja kriiseistä selviämisten kannalta. Tämän päivän sukupolvilla on vastuu huomisen maailmasta, Saranpää summaa.

Jättimäisessä elvytykseen tähtäävässä lisätalousarviossaan Marinin hallitus on kohdentamassa korkeakoulujen 4 800 aloituspaikan kertaluonteiseen lisäykseen yhteensä 124 miljoonaa euroa. Yliopistot ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät neuvotteluja aloituspaikkojen kohdentumisesta niin sanotun hakijasuman purkamiseksi, ja osa paikoista on tarkoitus ottaa käyttöön jo kuluvan vuoden syksyllä.