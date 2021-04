Ekonomit: Ay-liike on tehnyt ison virheen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Ekonomien mukaan paikallisessa sopimisessa on tehty virhe, jonka seuraukset alkavat näkyä.

– Ay-liike on tehnyt ison virheen siinä, ettei ole antanut paikallista sopimista paljon vapaammaksi kuin se on nyt, Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel toteaa #Taloudentekijät-podcastissa.

Hänen mukaansa ay-liikkeen penseys paikallista sopimista kohtaan näkyy nyt työnantajapuolen, esimerkiksi Teknologiateollisuuden, viimeaikaisissa toimissa.

– Olen sataprosenttisesti sitä mieltä, että jos olisi annettu lisää siimaa, olisi päästy parempaan paikalliseen sopimiseen. Suomen Ekonomeissa olemme ajaneet jo viisi vuotta sitä, että paikallista sopimista olisi pitänyt uskaltaa rohkeammin avata. Mutta nyt nähdään, että kun sitä ei ole tehty, seurauksena on näitä työnantajapuolen viimeaikaisia ratkaisuja, Salokannel sanoo.

Esimiehiä ja asiantuntijoita koskevissa työehtosopimuksissa paikallinen sopiminen on huomioitu paremmin. Siksi Salokannel näkee tämän porukan sijaiskärsijänä.

Paikallinen sopiminen avaa hänen mukaansa paljon mahdollisuuksia.

– Paikallinen sopiminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työsuhteen ehdoista, kuten palkoista ja lomista, sovitaan yrityskohtaisesti, Salokannel toteaa.

Paikallisen sopimisen perälaudaksi tarvittaisiin hänen mukaansa kuitenkin valtakunnallisia työehtosopimuksia.

– Perälautatoiminta olisi helpompi siirtyminen paikalliseen sopimiseen. Tarkoitan sitä, että meillä olisi kollektiiviset työehtosopimukset, joista voisi sitten poiketa paikallisesti – vaikka koko työehtosopimuksen osalta. Mutta jollei poiketa, sitten mennään valtakunnallisten sopimusten mukaan, Salokannel ehdottaa.

Tällä hetkellä esihenkilöt ja asiantuntijat ovat monella alalla ilman työehtosopimusta. Vaarana on, että yritysten haluttomuus tehdä sopimuksia vain kasvaa tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa Salokanteleen mukaan haasteita muun muassa yleiselle palkkakehitykselle, jos palkankorotuksista ei haluta sopia edes paikallisesti.

Paikallinen sopiminen ei Salokanteleen mukaan tarkoita sitä, että työntekijät jäisivät sopimusneuvotteluissa yksin.

– Esimerkiksi Ruotsissa paikallinen sopiminen on paljon laajempaa kuin Suomessa, ja siellä palkansaajajärjestöillä on iso rooli neuvottelujen tukemisessa. Niissä maissa, joissa paikallinen sopiminen on viety tosi pitkälle, niissä liittojen rooli vain kasvaa, Salokannel uskoo.