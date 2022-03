Ekonomistit varoittavat: Edullisen ruuan aika on ohi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän aloittama sota vaikuttaa Suomen talouteen, maatalouteen ja ruuan hintaan.

Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomistit ovat julkaisseet kaksi kirjoitusta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen talousvaikutuksista.

Sari Forsman-Hugg ja Päivi Kujala arvioivat, miten tilanne näkyy maa- ja elintarviketaloudessa ja ruuan hinnassa.

– Ruuan hinta tulee nousemaan Suomessakin. Pandemia-ajan maltillisen ruuan hintakehityksen Suomessa voi unohtaa, sillä edullisen ruuan hinnan aika on nyt ohi, Forsman-Hugg ja Kujala kirjoittavat.

– Ukrainan sodan vaikutukset ruuan hintaan ovat vasta tulossa. Ruuan hinnan nousu voi jopa ylittää yleisen inflaatiotason.

Heidän mukaansa maataloudessa suurin riski ajoittuu tällä hetkellä satokauteen 2022/23.

– Riskinä on viljelijöiden maksuvalmiuden heikkeneminen, maataloustuotannon lopettaminen kannattamattomana ja elintarvikeomavaraisuuden heikkeneminen.

– Tärkeää on turvata Suomen ruuantuotannon huoltovarmuus.

”Venäjään ei voi enää luottaa”

Markus Lahtinen pohtii sodan vaikutuksia Suomen ja koko maailman talouteen sekä sitä, miten synkältä Venäjän tulevaisuus näyttää.

– Suurin vaikutus maailmantalouteen tulee luottamuksen menettämisen kautta. Koska Venäjään ei voi enää luottaa turvallisuuspolitiikassa, energiapolitiikassa eikä kauppapolitiikassa, pitää julkisia toimenpiteitä ja investointeja kasvattaa Venäjän merkityksen pienentämiseksi. Nämä investoinnit osaltaan tukevat lyhyellä aikavälillä talouskasvua sekä maailmantaloudessa että Suomessa, Lahtinen toteaa.

– Talouden tuleva kehitys on riippuvainen siitä, kuinka pitkälle Venäjän nykyjohto on valmis jatkamaan valitsemallaan tuhoisalla polulla.

Lahtisen mukaan Euroopan erityinen ongelma on Saksan ja Italian energiahuollon suuri riippuvuus venäläisestä maakaasusta.

– Lyhyellä aikavälillä venäläistä kaasua on näissä maissa mahdoton täysin korvata muilla energialähteillä. Hintojen nousun lisäksi lämmitysenergian saatavuus ensi talvena tekee päättäjät varovaisiksi useassa Euroopan maassa. Vaikka epäröinti on ymmärrettävää, Venäjän vastaus taloudellisella rintamalla tuskin antaa armoa. Sen tavoitteena on mahdollisimman suuri tuhovaikutus mahdollisimman pienin omin tappioin.

Lahtisen mielestä yksi ilmeinen vaihtoehto on tiettyjen raaka-aineiden saatavuuden rajoittaminen joillekin maille.

– Lisäksi maksuliikenteen ja logistiikan häirinnästä lienee saatu esimakua jo Suomessakin.