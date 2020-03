Ekonomistit torjuvat uuden rahateorian

Uuden rahateorian perusolettama ei saa tukea Ekonomistikoneessa.

Ekonomistikoneen taloustieteilijöistä 77 prosenttia torjuu väitteen, jonka mukaan valtioiden, joilla on oma valuutta, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden alijäämistä, koska ne voivat luoda rahaa velkojensa maksuun.

Ekonomistit siis torjuvat uuden rahateorian eli Modern Monetary Theoryn perusolettaman. Vain kolme prosenttia ekonomisteista on väitteen kanssa samaa mieltä.

Kuusitoista prosenttia vastaajista on vailla mielipidettä ja viisi prosenttia asiasta epävarmoja.

Kommenteissaan ekonomistit huomauttavat, että vaikka omassa valuutassaan lainaavat valtiot voivat kenties lyhyellä aikavälillä suhtautua huolettomammin julkisen talouden alijäämään, ajautuisivat ne näin toimiessaan ongelmiin pidemmällä aikavälillä.

Uusi rahateoria (Modern Monetary Theory tai MMT) esittää, että rahapoliittisesti suvereeneilla valtioilla on mahdollisuus harjoittaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa alijäämistä huolimatta, koska ne pystyvät rahoittamaan alijäämänsä keskuspankkinsa avulla.

Ekonomistikone.fi -sivustolla julkaistiin vastaukset myös toiseen finanssipolitiikkaa käsittelevään kysymykseen. Se käsittelee EU-maiden finanssipoliittisesta koordinaatiota.

Taloustieteilijöistä 50 prosenttia katsoo, että EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan. Ekonomisteista 21 prosenttia on eri mieltä, 19 prosenttia on kannastaan epävarma ja kymmenen prosenttia on vailla mielipidettä.