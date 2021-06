Ekonomistit torjuvat kuntaveron progression

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli puolet taloustieteilijöistä ei nostaisi eniten ansaitsevien kuntaveroa.

Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä 16 prosenttia katsoo, että eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

Vastaajista 59 prosenttia torjuu kuntaveron progression, 26 prosenttia on vailla mielipidettä tai epävarma.

Suomalaisen ekonomistipaneelin raadin jäsen, Turun yliopiston taloustieteen professori Janne Tukiainen perustelee kantaansa seuraavasti.

– Kuntaveroon ei ole mielekästä tuoda progressiota nykyistä vähennystä enempää. Kokonaisprogression taso on tarkempaa ja tehokkaampaa hoitaa valtion verotuksen kautta. Kuntaveron progressio korostaisi kuntien eriarvoista asemaa tuloveropohjan suhteen.

Ekonomistit toteavat kommenteissaan myös, että ansiotuloverotus on nyt jo kireää, eikä veroprogressiota lisäämällä voida merkittävästi lisätä kuntien tuloja.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Ekonomistipaneeliin on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat.