Ekonomistit huolissaan: Tämähän mätänee käsiin

Tuoreissa talousluvuissa kiinnitetään huomiota kone- ja laiteinvestointien notkahdukseen, varastojen nopeaan kasvuun ja tavaraviennin laskuun.

Perjantaina Tilastokeskus julkisti tuoreet talousluvut vuoden kolmannelta neljännekseltä. Suomen talous kasvoi 2,4 prosenttia vuodentakaisesta, mutta ekonomistit näkevät kehityksessä huolestuttavia piirteitä ja pettymyksen aiheita.

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju kiinnittää talousluvuissa huomiota investointien kehitykseen. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi supistui kymmenen prosenttia vuodentakaisesta.

– Melkoinen muutos kone- ja laiteinvestoinneissa viime kesästä. Tämähän mätänee käsiin. Ei vieläkään käännettä aineettomissa (T&K) investoinneissa, hän kirjoittaa Twitterissä.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sen sijaan ei ole vielä huolissaan. Kysynnän kasvu oli heinä-syyskuussa hänen mukaansa heikkoa, mutta bruttokansantuote kasvoi mukavasti.

– Tästä ei kannata vielä huolestua. Loppukysyntä vaihtelee paljon ja luvut tarkentuvat. Q4 on myös alkanut ihan hyvin, hän huomauttaa Twitterissä.

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari puolestaan twiittaa, että tuotannon kasvu on edelleen varsin hyvää, mutta kasvun rakenne on huolestuttava. Investoinnit ja vienti laskivat, yksityisen kulutuksen kasvu hidastui selvästi ja varastot kasvoivat erittäin paljon.

– Suurin varastojen kasvu koskaan. Tämä on se kansantalouden tilinpidon sarja, jota mielellään ei haluaisi katsella ja yrittää tulkita. Nyt lähes koko 3. neljänneksen kasvu oli sen varassa, hän kirjoittaa.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mielestä voisi optimisesti ajatella, että varastojen kasvu kertoo viennin lähtevän taas joskus nousuun. Tulevaan kehitykseen liittyy mukaansa kuitenkin isoja kysymysmerkkejä.

– Osa varastojen kasvusta saattaa tulla myös rakentamisesta, jossa valmistuu tällä hetkellä paljon uusia asuntoja, jotka eivät mene aiempaan malliin kaupaksi Appelqvist ehdottaa sähköpostiviestissään.

Hänen mukaansa vuoden kolmannella neljänneksellä ei ole nähty sellaista kokonaistuotannon piristymistä, johon vielä kesällä uskottiin.

– Erityisen huolestuttavaa on viennin ja teollisten investointien vaatimaton kehitys. Korkeimpia kasvuennusteita on jo syksyn mittaan jouduttu tiputtamaan, mutta lisää samaa lääkettä on luvassa, jos tahti ei pian piristy.

Appelqvist muistuttaa, että tavaraviennissä laskua kertyi jo toiselle neljännekselle peräkkäin ja teolliset investoinnit koneisiin ja laitteisiin laskivat peräti 10 prosenttia viime vuoden tasosta.

– Teolliset investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat laskeneet jo neljä peräkkäistä neljännestä, mikä on kehno tilanne, kun teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on korkea. Investointien kokonaisuutta kannattelivat toistaiseksi rakennusinvestoinnit, jotka nekin kuitenkin supistuivat vuoden toisesta neljänneksestä.

Hän pitää yllättävänä myös yksityisen kulutuksen vaatimatonta kehitystä, kun ottaa huomioon työllisyyden ja palkkojen nousun sekä maltillisen inflaation.

– Edeltävinä vuosina kotitalouksien säästämisaste on kuitenkin laskenut poikkeuksellisen alas. Vaikuttaakin siltä, että nyt palkkasumman kasvu kanavoituu säästämisasteen normalisoitumiseen, ja kulutuskysyntä on hyvin varovaista, Appelqvist arvioi.

