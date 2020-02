Ekonomistit: Eläkeputken poisto lisäisi työllisyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelkkä eläkeputken olemassaolo saattaa lisätä ikääntyneiden irtisanomisia.

Taloustieteilijöistä 84 prosenttia katsoo, että työttömyysturvan lisäpäiväjärjestelmä eli niin sanottu eläkeputki kannattaisi poistaa työllisyysasteen kasvattamiseksi.

Vain kolme prosenttia ekonomisteista on eri mieltä.

Kymmenen prosenttia vastaajista on asiasta epävarmoja ja kolme prosenttia vailla mielipidettä.

Ekonomistit toteavat, että vaikka eläkeputkeen on jo puututtu aiemmilla päätöksillä, putken poistaminen kokonaan kannattaa, koska sen pelkkä olemassaolo saattaa lisätä ikääntyneiden irtisanomisia.

Toinen kysymyksistä käsittelee ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta. Taloustieteilijöistä 46 prosenttia pitää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta tehokkaana työllisyyskeinona nykyisessä taloustilanteessa.

Ekonomisteista 14 prosenttia on eri mieltä, 34 prosenttia on kannastaan epävarma ja viisi prosenttia vailla mielipidettä.

Ekonomistipaneeli on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Siihen on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat.