Ekonomistilta faktat pöytään: Tuloerot eivät ole kasvaneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sami Pakarisen mukaan alhainen työllisyys on tuloeroja suurempi ongelma.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen hämmästelee keskustelua tuloeroista.

– Suomi on maailman kärkeä tulojen tasaamisessa eivätkä tuloerot ole hievahtaneetkaan 20 vuoteen, mutta silti halutaan yhä kireämpää verotusta tasaamaan tuloeroja, Pakarinen sanoo tviitissään.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ehdotus progressiivisesta eli asteittain tuojen mukaan nousevasta kunnallisverosta on herättänyt keskustelua myös tuloeroista. Pääministerin avausta on puolustanut esimerkiksi konkarikansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.). Hänen mukaansa ehdotus on perusteltu ja oikeudenmukainen tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen näkökulmasta.

Ekonomisti Pakarisen mukaan Suomella on paljon enemmän petrattavaa muualla kuin tuloerojen tasaamisessa.

– Miksei keskitytä työllisyyteen, jossa olemme räikeä alisuorittaja? Näin lisättäisiin ihmisten hyvinvointia, hän toteaa.

Pakarinen pohtii, mihin tiukempia veroja vaativat haluavat rajan vetää.

– Kuinkahan paljon ylimmissä tulokymmenyksissä saisi tienata, jotta veronkiristysten kannattajat olisivat tyytyväisiä?

Suomi on maailman kärkeä tulojen tasaamisessa eivätkä tuloerot ole hievahtaneetkaan 20 vuoteen, mutta silti halutaan yhä kireämpää verotusta tasaamaan tuloeroja. Miksei keskitytä työllisyyteen, jossa olemme räikeä alisuorittaja? Näin lisättäisiin ihmisten hyvinvointia. — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) May 22, 2021

Kuinkahan paljon ylimmissä tulokymmenyksissä saisi tienata, jotta veronkiristysten kannattajat olisivat tyytyväisiä? — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) May 21, 2021