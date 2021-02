Ekonomistijoukko: Jättivelat anteeksi ja rahat vihreään kasvuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taloustietelijöiden mielestä EKP:llä on varaa armahtaa valtiot 2,5 biljoonan euron veloista.

Ryhmä ekonomisteja esittää mittavaa velkojen anteeksiantoa, jotta talouskasvu saadaan käyntiin. Se toteaa, että koska EU:ssa eletään poikkeuksellisia aikoja, tarvitaan poikkeuksellisia keinoja. Ryhmän mielestä velkojakaan ei kärsi.

– Onneksi päävelkojamme on joku, jonka ei tarvitse pelätä rahojen menettämistä: Euroopan keskuspankki (EKP). Ehdotuksemme on yksinkertainen. Tehdään sopimus EKP:n ja EU-jäsenmaiden kesken, ryhmä toteaa mielipidekirjoituksessaan Euractiv-lehdessä.

Sopimukseen sisältyisi, että EKP antaa anteeksi valtioiden velat tai muuttaa ne nollakorkoisiksi lainoiksi, joiden takaisinmaksuaika on ikuinen. EU-maat puolestaan sitoutuisivat käyttämään vapautuvat rahat sosiaaliseen ja ympäristöystävälliseen kasvuohjelmaan. Tällä tavoin EU:ssa syntyisi vihreä ohjelma, joka nostaisi koronan runtelemat valtiot uuteen kasvuun.

Anteeksiannettavien velkojen määrä nousisi 2,5 biljoonaan euroon, ekonomistit arvioivat.

– EKP:lla on ilman muuta varaa tähän. Monet ekonomistit tietävät, jopa ehdotuksemme vastustajat, että keskuspankki voi toimia negatiivisella pääomalla. Se voi tarvittaessa painaa rahaa tappioidensa kattamiseksi.

Ryhmä huomauttaa, että jo neljäsosa EU-maiden velasta on sellaista, jonka ne ovat velkaa omalle keskuspankilleen.

– Toisin sanoen olemme sen velkaa itsellemme, ja jos haluamme maksaa velan takaisin, meidän täytyy joko lainata sama summa muualta, korottaa veroja tai leikata menoja. Onneksi on olemassa toinenkin ratkaisu, velkojen anteeksianto.

Vaatimuksen on allekirjoittanut yli sata poliitikkoa ja taloustieteilijää, heidän joukossaan ranskalainen EU-parlamentaarikko, sosiaalidemokraatteja edustava Aurore Lalucq sekä niin ikään ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty, jonka teoksia on käännetty suomeksikin. Piketty on muun muassa esittänyt globaalia pääomaveroa ja kireää perintöveroa.

Ryhmä toteaa, että velkojen anteeksianto saattaa olla EU:n keskuspankkisopimuksen hengen vastainen, vaikka sitä ei suoranaisesti kielletäkään siinä. Toisaalta, EKP toimii jo nyt perussopimuksensa vastaisesti rahoittaessaan valtioita epäsuorasti, ryhmä huomauttaa.

– Lopulta vain politiikka ratkaisee.