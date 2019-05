Ekonomisti: Osaamisperusteista maahanmuuttoa tarvitaan lisää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomea piinaa osaavan työvoiman pula, joka on osittain seurausta hyvästä suhdanteesta ja siitä johtuvasta kysynnästä.

– Toisaalta ongelma on myös rakenteellinen – Suomessa väestö vanhenee voimakkaasti. Seuraavan 20 vuoden aikana työikäisen väestön määrä vähenee noin 70 000 ja vanhusväestön määrä kasvaa liki 300 000 hengellä, sanoo Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki.

– Suomessa monet tuntuvat ajattelevan, että työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa höllentämällä maamme rajoilla olisi tulijoita jonoksi asti. Ajatus on valitettavasti virheellinen, Kotamäki toteaa.

– Suomeen kohdistuva työperäinen maahanmuutto EU:n sisälläkin on jokseenkin vähäistä, vaikka se on vaivatonta. Tosiasia on, että ETA-alueen ulkopuolisistakin maista osaajia joutuu ennemminkin houkuttelemaan tänne Pohjolan perukoille, hän pohtii.

Keskuskauppakamari on ehdottanut työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi mm. työlupaprosessien käsittelyn sujuvoittamista, saatavuusharkinnasta luopumista ja Suomesta valmistuville korkeakoulutetuille automaattisesti pysyvän oleskeluluvan myöntämistä.

– Nyt hallitusneuvotteluissa on tuhannen taalan paikka puuttua Suomen tarpeettoman tiukkaan ja byrokraattiseen osaamisperusteiseen maahanmuuttopolitiikkaan. On pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen ja tehtävä yhteiskuntaa hyödyttäviä uudistuksia mieluummin tänään kuin huomenna, Kotamäki sanoo.